El presidente del club Nacional de Paraguay, Enrique Sánchez, se pronunció sobre el enfrentamiento que su equipo tendrá contra Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025. En sus declaraciones, el mandamás destacó la importancia de este partido, no solo para su club, sino también para el certamen continental.

El directivo del cuadro de Asunción reconoció la grandeza de los blanquiazules, subrayando que se trata de un club tradicional en la región. A pesar de la historia y la trayectoria de ambos equipos, el directivo se mostró optimista sobre el desarrollo de los encuentros, anticipando un espectáculo emocionante.

Presidente de Nacional advierte a Alianza Lima

Enrique Sánchez no dudó en elogiar a Alianza Lima. A pesar de su deseo de no enfrentarse a un rival de tal envergadura, el presidente del Nacional se mostró confiado en que será un "partidazo" y que ambos equipos no escatimarán esfuerzos para lograr clasificar a la siguiente ronda de la Conmebol Libertadores.

"Creo que Alianza Lima es un club tradicional, uno de los grandes de Sudamérica, sin duda alguna y si pudiera elegir, elegiría evidentemente no chocar contra un grande, pero bueno, esas cosas ocurren. Nosotros también somos un club grande de Paraguay, con historia y bueno, la reacción es que finalmente estamos seguros de que será un partido de ida y vuelta y que no se va a negociar actitudes de ningún equipo. Así que va a ser un partidazo ambos encuentros", manifestó en diálogo con el programa 'aquiTVO'.

El directivo también hizo hincapié en que, independientemente de cómo llegue Alianza Lima a este enfrentamiento, lo que realmente importa es el desempeño de su equipo. "Alianza que, probablemente, no tuvo un buen año en el 2024, no importa cómo llegue a ese partido, sino como Nacional lo haga. Esos duelos van a ser dos finales y esos partidos no se juegan, sino que se ganan", agregó.

Nacional tiene 'estudiado' a Néstor Gorosito

En cuanto a la dirección técnica, Sánchez se refirió a Néstor Gorosito, nuevo entrenador de Alianza Lima, y a Víctor Bernay, actual técnico de Nacional. Destacó que ambos conocen bien el fútbol peruano, lo que podría influir en el desarrollo de los partidos.

"'Pipo' Gorosito dirigió Olimpia, fue campeón hace algunos años, conoce el medio, el juego y en contrapartida nosotros tenemos al profe Bernay, que estuvo allá con Pedro Troglio, conoce el fútbol peruano, así que nos repartimos la responsabilidad en todo caso", señaló.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Nacional?

El sorteo de la fase preliminar de la Conmebol Libertadores determinó que Alianza Lima se enfrente a Nacional de Paraguay. El elenco comandado por Néstor Gorosito comenzará la llave de visitante en Asunción y cerrará de local en Matute. El partido de ida tendrá lugar entre la semana del 7 de febrero, mientras que la revancha será entre la semana de 14 de febrero.