Tailandia: Elon Musk y su increíble plan para rescatar a niños atrapados

Crece el desconcierto entre los rescatistas que intentan sacar de la cueva Tham Luamg, en Tailandia, a los 12 niños y su entrenador, que están atrapados desde el 23 de junio. Sin embargo, la incertidumbre podría acabar, luego que el multimillonario emprendedor espacial y fabricante de autos electrónicos Elon Musk ideará un plan para el rescate.

El magnate estadounidense ofreció sus servicios a las autoridades de Tailandia a través de su cuenta oficial de Twitter. "Sospecho que el gobierno tailandés tiene la situación bajo control, pero estaré encantado de poder ayudar si hay una forma de hacerlo", dijo Elon Musk.

I suspect that the Thai govt has this under control, but I’m happy to help if there is a way to do so