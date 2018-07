Parlamento Europeo rechazó polémica ley de derechos de autor

Después de las manifestaciones en contra de la directiva que obliga a las plataformas digitales como Google, YouTube o Facebook a supervisar el contenido que comparten sus usuarios no infrinja los derechos de autor, esta medida fue rechazada por el Parlamento Europeo.

La votación terminó 318 votos en contra y 278 a favor, lo que significa que no se realizará el proceso de negociación acelerado, y que el texto del borrador, aprobado el pasado 20 de junio por la comisión de Asuntos Jurídicos, tendrá que ajustarse y enmendarse para luego ser debatido de forma más extensa en el Parlamento Europeo.

En los días previos a la votación, que se realizó a las 05:00 a.m. (hora peruana), el hashtag #SaveYourInternet fue tendencia, y con él, se criticó los dos polémicos artículos de la norma, el 11 y 13, de los cuales, el segundo de ellos, obligaría a las plataformas digitales a controlar el contenido que se comparte en sus espacios.

El artículo 11 otorga a los medios de comunicación la posibilidad de reclamar alguna compensación por el contenido que se comparta en las plataformas, y así brindar una remuneración "justa y proporcionada" a los editores de noticias.

Ahora, el texto volverá a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y se modificará, y la someterá a votación en setiembre próximo.

