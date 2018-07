Elecciones en México 2018: Sigue el minuto a minuto de la jornada electoral

Las encuestas revelan un claro favoritismo a favor de López Obrador en la carrera por la presidencia, aunque los competidores esperan el resultado oficial. De llegar a ganar el candidato de izquierda, la historia de México daría un giro de 360 grados. Cabe destacar que López Obrador busca la presidencia de su país, por tercera vez.

EN VIVO

10:45 p.m. Puedes seguir en vivo las elecciones de México a través de la señal de Telemundo

10:33 p.m. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó la elección virtual presidente de México.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!