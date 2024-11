Susana Zabaleta asegura que jamás perdonará a Flor Rubio por meterse con su familia

Susana Zabaleta volvió a dar de qué hablar en las redes sociales, pero, esta vez no fue para hacer frente a las críticas por su relación con Ricardo Pérez, quien es 30 años más joven que la cantante. Durante una entrevista en el programa 'Perversiones', reveló que el rencor que tiene es a Flor Rubio por casi arruinar la adopción de su hijo Matías, pues aseveró que gracias a ella se dieron a conocer datos privados del joven, que en aquel entonces era menor de edad, por lo que el proceso para que se integrara a su familia estuvo a punto de cancelarse.

Por ello, la actriz afirmó que jamás la perdonará por atentar en contra del bienestar de su familia y sobre todo de un infante: "Flor Rubio se da a la tarea de buscar la familia del niño, cosas que yo no sabía por seguridad, ah, pues no sé cuánta lana aventó y se vuelve un pedo mediático", explicó la artista, quien agregó que la periodista intentó pedirle una disculpa; sin embargo, la interrumpió para pedirle que se retirara porque no olvidará lo que hizo.

"Esa vieja llegó a pedirme una disculpa con su hija aquí: 'ahora que tengo una niña me doy cuenta'... Le dije: 'párate y vete. Yo no te voy a perdonar nunca, algo que se le hace a un niño no se perdona nunca, vete y llévate a tu niña porque ella no tiene la culpa'", indicó.

Susana Zabaleta dijo que humilló a Flor Rubio frente a su hija. Foto: Instagram /Matías Gruener

Flor Rubio recuerda que Susana Zabaleta la humilló

Posterior a estas declaraciones, Flor Rubio dio su versión de la historia en su programa de radio, en el que afirmó que no había hecho nada malo, debido a que en esos años fue la jefa de información de 'La Oreja' y lo único que hizo fue dar el derecho de réplica a la madre biológica de Matías, pues recordemos que ella denunció a Susana Zabaleta de 'robarse a su hijo'. Además, la comunicadora hizo hincapié en que la señora habló en varios programas de chismes de la época.

"Ella le llama a uno de los conductores, al titular, para reclamarle y al parecer esa persona en lugar de explicarle que simplemente se estaba ejerciendo el derecho de replica, que siempre se ejerce en los programas, le calentó la cabeza., como seguramente se le puede calentar a otros. Y desde entonces ella estaba enojada conmigo y yo sabía que estaba enojada, pero, hasta ahí, nunca tuvimos un enfrentamiento verbal o algo parecido", señaló.

Sin embargo, años después, la periodista recordó que la actriz la humilló frente a su hija por querer aclarar las cosas con ella, incluso aseguró que su intención no fue pedirle una disculpa como lo contó Susana, ya que Flor consideró que no hizo nada malo y por ende, la cantante no tiene nada qué perdonarle.

"Yo me acerqué con ella con la intención de explicarle... Me maltrató, efectivamente con ella dice, me humilló enfrente de mi hija, fue uno de los momentos más desagradables que he vivido... Al final mi conciencia estaba tranquila, yo sabía que no le había hecho nada. Me retiré con mi hija, me dolió mucho porque fue delante de Florecita... No me acerqué para pedirle perdón, insisto, porque ella no tiene nada que perdonarme", explicó.

Finalmente, Flor Rubio declaró que está dispuesta a aclarar las cosas con Susana Zabaleta, por lo que la invitó a conectarse a su podcast o en cualquier otro medio de comunicación e indicó que la enfrentará con la dignidad que la caracteriza, pues ella nunca compró material para la nota que se televisó sobre el hijo adoptivo de la artista.