Verónica Castro agradece a quienes se preocuparon por su cirugía: "Muchas gracias por sus oraciones"

Recientemente, se dio a conocer que Verónica Castro tuvo que ser operada de emergencia por una lesión en su hombro; sin embargo, su hijo, Michel Sáenz Castro, informó por medio de un mensaje de texto a Televisa que la actriz de 71 años se encontraba estable: “Ya está en casa, todo bien. Fue una operación sencilla de hombro, muchas gracias por su preocupación”, comentó.

Mientras que la artista publicó en su cuenta de Twitter que no fue nada grave que requiera una mayor atención y afortunadamente ya se encuentra recuperándose en la comodidad de su casa: “Perdón, puedo contestar uno, no solo buenas noches. Me operaron de mi hombro, estoy muy bien. Voy a tratar de ver el final. ¡Las quiero con todo mi corazón!”, escribió para todos sus seguidores.

Después de unos días, la también cantante reapareció en redes sociales para dar más detalles de su estado de salud y aprovechó para agradecer a quienes le han enviado sus mejores deseos en su proceso de sanación: “Estoy bien, me duele mi hombro, pero ya estoy en recuperación. Muchas gracias por sus oraciones, por la preocupación y por preguntar, por supuesto”, expresó.

Verónica Castro aseguró a sus seguidores de Twitter que se encuentra bien. Foto: Twitter/@vrocastroficial

Sin embargo, hay que recordar que en los últimos años, Verónica Castro ha tenido varias complicaciones en su salud, pues luego de sufrir un accidente durante las grabaciones de Big Brother VIP en 2004, ha tenido que someterse a varias cirugías para recuperar su movilidad, lo cual le impide regresar a trabajar de manera regular y por ello anunció su retiro de los sets de televisión en 2019, aunque, la última vez que la vimos fue en 2022 con la película 'Cuando sea joven'.

¿Cómo fue el accidente de Verónica Castro?

En 2004, la actriz estaba conduciendo el reality show Big Brother VIP, pero los productores decidieron que ella debía subirse a un elefante. Lamentablemente, durante su entrada, el animal perdió el control en medio de las grabaciones, lo que causó que Verónica Castro sufriera una estrepitosa caída. Debido al fuerte golpe contra el suelo, se rompió la cadera y tuvo que ser hospitalizada varios días. Las múltiples fracturas la llevaron a requerir una reconstrucción de espalda, así como la colocación de cervicales postizas y una prótesis de titanio en el cuello, lo que le ha provocado dolor de manera regular en los músculos y no ha recuperado su agilidad motriz completamente.

Incluso, en 2023 se le vio a la artista en silla de ruedas, por lo que en un encuentro con la prensa, Michel Sáenz Castro dijo que su madre quedó con secuelas físicas por la caída de hace 20 años y, a pesar de que no es una situación que pone en riesgo su vida, sí le impide volver a proyectos en el medio del espectáculo: "Ahorita mi mamá anda con unos baches de salud... Desde que viene arrastrando la operación de hace mil años, trae algunos dolores en la columna, entonces va bien y esperemos que ya agarre fuerzas", explicó.