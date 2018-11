La guerra de promociones de TV Plana durante el mundial Rusia 2018 en Perú

Perú participó en el Mundial de Futbol Rusia 2018 después de 36 años, y los aficionados y “los no tan aficionados” nos contagiamos de una alegría desbordante que nos unió y nos hizo sentirnos más peruanos que nunca. No hubo un solo peruano que no tuviera una camiseta de la selección, una gorra o una bandera, y hasta los más escépticos desearon en secreto que el Perú gane más de un partido.

Durante el Mundial de Fútbol, las cadenas lanzaron sus campañas promocionales de televisores tratando de captar a los apasionados hinchas que no pudieron viajar a Rusia, pero que querían ver los partidos en sus nuevas TV Planas que los hicieran sentir que estaban sentados en una butaca en la mejor zona del Mordovia Arena o del Ekaterimburgo Arena.

La emoción de ver jugar a la bicolor fue la mejor motivación para la compra de televisores, y los fabricantes y las cadenas respondieron a la demanda del público ofreciendo diversas campañas y precios promocionales durante el periodo pre mundial, mundial y post mundial.

El periodo mundial estuvo antecedido por el Día de la Madre y el Día del Padre y precedido por Fiestas Patrias, y todo sumó para que hubiera una gran actividad promocional y ofertas. Las campañas promocionales por el Mundial de Fútbol empezaron en la semana 24 y terminaron en la semana 28 – 2018, y la herramienta Price Intelligence de Datum captó y monitoreo todas las acciones promocionales durante dichas semanas.

Price Intelligence es una nueva plataforma online de Datum que monitorea los precios de los productos en folletos, E-commerce y punto de venta de manera simultánea y en tiempo real. Permite, entre otras funciones más, tener una visión global del mercado, analizar la estrategia promocional de la competencia, descubrir tendencias y analizar las estrategias de trade de la competencia.

La mayor actividad promocional dentro del periodo mundialista la tuvieron Metro y Plaza Vea con 6 campañas y Makro con 3 campañas. Estilos hizo 5 campañas, Hiraoka y La Curacao 3 campañas. Carsa y Elektra hicieron 2 campañas y Tottus y Efe solo 1.

Las marcas que tuvieron mayor presencia en folletos y web a nivel nacional fueron Samsung (24.4%) y LG (24.2%), que lucharon casi a la par por estar presentes con sus ofertas. Luego AOC con (15%), y con menor presencia Hyundai (6.6%), BlackLine Plazavea (5.9%), Sony(5.8%) y Panasonic (5%).

Las promociones fueron presentadas con precio en el 90.9% de los casos y sin precio solo el 9%. El tipo de promoción más usado fue el descuento (37.6%). También usaron descuento con medio de pago (24.7%), financiamiento (23.2%) y luego producto promocionado con regalo incluido (10.9%). La Presión Promocional de marcas de TV Planas en folletos y la Cuota de Exposición en web ejercida por las cadenas durante el periodo del Mundial de Fútbol se ve reflejada en la gráfica que presentamos a continuación, teniendo mayor presencia las marcas Samsung, LG y AOC.

Comparando los precios de las mismas marcas y modelos de TV planos publicados en los folletos frente a los ofrecidos en la web (E-commers) vemos que los precios en la web empiezan por debajo de los precios de los folletos, luego suben, se mantienen y bajan ligeramente para luego subir por encima del periodo inicial.

Price Intelligence mide la presión promocional de los productos a través de 3 indicadores:

-Cantidad de productos en el periodo elegido

-Cantidad de puntos de venta

-Duración de la promoción

Al analizar las marcas que hicieron mayor presión promocional en folletos durante las 4 semanas que duró el Mundial de Fútbol -Rusia 2018, encontramos nuevamente que Samsung (24.8%) y LG (23.9%) son los grandes ganadores. Estas dos marcas estuvieron presentes en las campañas promocionales de casi todas las cadenas (Carsa, Efe, Elektra, Estilos, Hiraoka, La Curacao, Metro, Plaza Vea y Tottus), menos en Makro.

Como en el caso anterior, con la solución de Price Intelligence de Datum, las empresas (fabricantes y cadenas) podrán analizar, entre múltiples funcionalidades, cómo se refleja su esfuerzo promocional sobre las ventas, comparar el esfuerzo promocional de su marca frente a la competencia, identificar tendencias del mercado, descubrir nuevas oportunidades, tomar decisiones informadas, y sin duda, optimizar su rentabilidad.

FICHA TÉCNICA:

Metodología: Price Intelligence para Tv plana del 14jun al 15 jul.

*Otras marcas: Jvc, Daewoo, Haiser, Hisense, Continental Edison, Miray, Nex, Prolink, Orange.

Cadenas incluidas en folletería: Carsa, Efe, Elektra, Estilos, Hiraoka, La Curacao, Makro, Metro, Plaza Vea, Tai Loy, Tottus, Wong.

Tiendas virtuales incluidas: Coolbox, Hiraoka, La Curacao, Metro, Plaza Vea, Sodimac, Tottus, Wong.

Presión Publicitaria (QP3): Fórmula considera cobertura de campañas, duración de las campañas y número de productos promocionados.

Cuota de Exposición: Considera el número de productos visualizados en la tienda.

Fuente: Mercado Negro.