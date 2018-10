Los 5 pasos para crear tu emprendimiento online exitoso

Fuente: Mercado Negro

Cada vez que leemos o escuchamos hablar a algún empresario o emprendedor exitoso nos damos cuenta que ciertas vivencias o experiencias se repiten una y otra vez, aunque se traten de proyectos muy diferentes y en tiempos muy variados.

Los fracasos previos, así como la perseverancia y la capacidad de adaptarse a los cambios e innovar parecen ser una mini receta del éxito en los negocios, y es ese preciso momento cuando nos ponemos a pensar delante de nuestro interlocutor o disertante y nos damos cuenta que todos hemos sido perseverantes en mayor o menos media, hemos fracasado y aún así no conseguimos consolidarnos en el negocio propio.

Es que las historias de éxito son excelentes inspiradoras y motivadoras, y nos llevan a pensar que si otros tan similares a nosotros pudieron lograrlo, entonces todos podrían hacerlo. Pero la verdaderamente importante es seguir con esa actitud positiva y con confianza pero añadiéndole otros ingredientes para llegar a la meta del emprendimiento o empresa.

Aquí, a modo de resumen, citaremos los elementos que más relevancia tienen a la hora de despuntarse hacia el éxito.

Innovar

Cuando se habla de innovar no se hace referencia a pensar o inventar algo jamás visto, sino buscar y encontrar la manera de hacerlo desde otra perspectiva y ángulo. Podemos innovar en marketing, computación, diseño web, indumentaria, construcción, comunicación y todas las áreas posibles siempre y cuando abordemos nuestra idea inicial desde un lugar fuera de lo común.

“A veces no es cuestión de tener nuevas ideas, sino de dejar de tener ideas de las antiguas”

(Edwin Land, inventor y fundador de Polaroid)

Planificar

Elaborar un correcto plan de negocios en donde se contemplen los puntos más importantes a tener en cuenta en el ciclo comercial entrante es vital para poder organizarse y escalonar objetivos que deberán ser cumplidos.

Según un estudio científico realizada por la escuela de negocios EOI a través de entrevistas individuales a expertos en busca de los 15 principales fallos de emprendedores, se identificaron en los primeros puestos cuatro causas relacionadas con esta tarea:

Falta de Planificación financiera: (68,8% de los encuestados)

Empezar la casa por el tejado: alquiler de oficinas, equipos, logotipo, etc., antes de concretar el proyecto empresarial (68,8%)

Inexistencia de un Plan Estratégico (62,5%)

Sin un cronograma de actividades: qué hacer y en qué plazos (46,9%)

Presupuestar

Contrario a lo que se piensa, no todo proyecto exitoso comienza con un capital importante. El dinero es necesario a la hora de comprar insumos, contratar mano de obra calificada, tener presencia online, etc. Pero no son indispensables sumas astronómicas, sino mucha constancia e ir creando clientes que vayan generando ingresos por fuera de nuestro aporte inicial.

“Si en los inicios no puedes alimentar a tu equipo con 2 pizzas, es que es demasiado grande”

(Jeff Bezos, Fundador y Director ejecutivo de Amazon)

Tomar decisiones

Así como una relación de pareja se puede quebrar por no tomar la decisión correcta, un negocio corre la misma fortuna si a la hora de realizar una elección clave se titubea o pisa en falso. Es por eso que el plan de negocios, y el presupuesto nos sirven de guía para no abarcar gastos que nos superen o bien para no perdernos en la extensa oferta de servicios “para triunfar” .

Un diseñador web puede crear una agencia exitosa y próspera con una inversión moderada y una correcta toma de decisiones al momento de atender y satisfacer al cliente, ampliar la cartera de servicios o destacarse de la competencia.

“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente”

Peter Drucker (padre del management y mayor filósofo de administración del siglo XX)

Reinvertir

Se reinvierte porque eso es justamente lo que logra que una empresa sea exitosa en el tiempo. En este sentido es válido el dicho, “el que no avanza retrocede”, y para seguir avanzando necesitamos seguir innovando, ampliando nuestras fronteras y ofreciendo servicios o productos únicos. Para todas estas acciones contar con una planificación de la inversión se consolida como un pilar del éxito de tu negocio.