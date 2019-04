“No estaba preparado para historias tipo Silence”

Redacción LR

Hacer mediometrajes no es una tendencia en nuestro país, pero Michael Spitzer (líder de la banda Gaia) asume este reto como en la música: seguir insistiendo con la mira puesta en contar nuevas historias. Silence, de 29 minutos, retrata testimonios de veteranos de guerra norteamericanos.

¿Por qué una película sobre veteranos de guerra norteamericanos?

Todo empezó cuando hicimos el documental Perú Nebraska, en el que fui director de arte. Fuimos a Nebraska, me hice amigo de la producción y sus historias de veteranos. Con los años, una de las productoras me llamó.

¿A qué fuiste convocado?

A dirigir esta historia. Contar con imágenes… y terminé contándolo en edición y con música.

No tenías nada en común.

En un primer momento no me sentí identificado con la historia de Silence, porque no tenía nada que ver con la historia de EEUU, no tengo nada que ver con el mundo militar, pero las condiciones se fueron dando.

¿Cómo así?

Conecté con el tema de la violencia femenina, muy presente en el país. Empecé a leer la historia y ahí entré.

Reinserción de veteranos, violencia, traumas. ¿Te afectó conocer todo esto repentinamente?

Me tocó profundamente. En el día a día, me dedico a hacer música, a entretener a la gente, en otro lado, a hacer publicidad. Hago comerciales de niños que comen gelatina y me voy a dormir contento con eso. Pero me tocó ir a filmar testimonios de suicidios…

¿Te sentiste más inmerso en la realidad?

No estaba preparado para lo que una historia de este tipo le hace a su director. Felizmente lo pude canalizar por la música. El trabajo de construcción demoró 2 años. Fuimos a Nebraska y me di cuenta que tenía que grabar la música ahí tras la escena más fuerte que presencié: una violación.

Es muy duro.

Te enteras más cosas, es más duro. Los actores son veteranos de guerra o familiares de veteranos de guerra.

¿Te hacía falta como comunicador esta experiencia?

Sí. Lo que se hace a publicidad es arte a pedido. En Silence me fui de lleno.

¿Crees, por el lado de la música, que hace falta mayor compromiso para temas sociales y políticos?

Lo hay. Lo que falta es la difusión. Hay voces muy poderosas, pero al no estar metido en los medios masivos, la voz no llega. No creo que tenga que ver con las ganas.

Esas ganas, en su mayoría está en redes. ¿Se vuelve tangible?

Siempre digo que el mundo musical es un naufragio en el Perú. Cada uno se agarra del tablón que puede para salir a flote. El 80% de bandas están intentando que su música suene antes de intentar un cambio social. Y es imposible lograr esto si no tienes una base para comunicarlo.

La tendencia es irse a lo urbano y el reggaeton. ¿Harías lo mismo?

No lo haría por lo comercial, lo haría por un emprendimiento artístico. Me gustan mucho esos géneros, pero compongo y lo que me brota es el rock de Gaia. Si algún día exploro esos caminos no lo haría por lo comercial sino por una decisión de vida.

¿Eso te ha resultado?

No soy conocido, salvo por mis amigos. El tema no pasa por hacerme conocido, sino demostrar que se puede. No podemos seguir al sistema.❖