“Mi siguiente paso es ser jefa de prensa de la selección peruana”

Redacción LR

Dentro de un deporte “plagado de hombres”, se alza una joven promesa del periodismo deportivo. Ana Lucía Rodríguez es el claro ejemplo de que las mujeres también pueden realizar la dura labor de cubrir 90 minutos a ras de cancha en un partido de fútbol ante el ojo de millones de peruanos.

¿Cómo nació tu cariño por el periodismo deportivo?

Jugaba fútbol desde pequeña contra ocho, diez hombres. Acompañaba a mi hermano a sus entrenamientos en Cantolao, Cristal, y me quedaba viendo a los jugadores. Siempre decía "algún día cubriré un club" y mi mamá me dijo que había una nueva carrera de Periodismo Deportivo y dije ¿por qué no?

¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que cubras a un club?

Al principio estuve tres años en web, luego pasé al impreso donde aprendí a buscar la ‘pepa’. Primero cubrí a San Martín, luego Cristal y entonces me dieron la oportunidad para cubrir a Alianza. No la pensé dos veces. Desde ahí no paré hasta llegar a Gol Perú.

¿Alguna vez has sido víctima de comentarios como “solo está en televisión por tener cara bonita”?

Sí, he recibido comentarios de personas que me dicen que soy simpática o linda, a una le gusta, pero me siento mucho mejor cuando hacen comentarios sobre mi trabajo. Es lo que me importa mucho más, lo demás es un agregado.

¿Cuál es la experiencia que más te ha marcado en tu carrera como periodista deportiva?

Cuando entrevisté a Gareca por primera vez. Después, cuando cubrí las semifinales y final del año pasado. Eso me marcó mucho, pues todo el país me estaba viendo, así no seas hincha de Cristal, Melgar o Alianza, igual estaban pendientes de ello.

¿Te imaginas narrando un partido alguna vez?

Lo hacía mientras estudiaba periodismo, pues había un curso de narración y tenía que pasarlo así te salga pésimo. Después de eso, no más. En lo personal, creo que lo haría mal, no es lo mío y por ahora solo me veo comentando.

¿Qué es lo más fuerte que has escuchado en la cancha?

Ni te imaginas. Desde lisuras hasta bromas de los entrenadores. Wilmar Valencia, cuando dirigía a Boys, hacía ‘chacota’ conmigo. Desde televisión no se ve, pero yo la paso bien.

¿Cuál es tu siguiente paso?

Primero, quiero que la gente me reconozca por mi trabajo. Recién he empezado y aún me falta mucho, pero más adelante me veo conduciendo un programa. Incluso, me gustaría ser la jefa de prensa de la selección, así como Romina Antoniazzi.

¿Quién es tu máximo referente en el periodismo deportivo?

De mujeres, Romina; en general, Daniel Peredo. Él siempre me comentaba que le gustaba mi trabajo y que algún día le gustaría compartir un partido conmigo. Lamentablemente, pasó lo que pasó y siempre quedará en duda de qué hubiera pasado si trabajaba con él. ❖