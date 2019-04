Redacción LR

Nació en el Cantón de Jura (Suiza) hace 74 años y peleó por el separatismo en su juventud. Siempre le atrajo la aventura y recorrió 150 países haciendo auto stop. Quiso ser pintor y tuvo éxito. Luego, se casó con una peruana y volvió a ejercer el periodismo. Ahora, viudo ya, vive entre Lima y Friburgo.

¿Cómo nace tu entrañable relación con el Perú?

Es una larga historia de más de 40 años, que continúa escribiéndose, llena de descubrimientos, observaciones y fascinación; de amor, de ternura y de amistad.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te disgusta del Perú?

Lo que puede disgustarme hoy puede quizá no incomodarme mañana. Pero lo que me gusta es suficiente como para haberme hecho vivir años de años en el país. Cuando el frío suizo amenaza, vengo a calentarme bajo el sol del Perú, de su sierra, que es la tierra de mi difunta esposa. ¡Mi novela es una oda a esta tierra!

Estuviste casado con una peruana. ¿Qué te dejó ella?

El amor. La ternura. Nuestra hija. Y el sentimiento que supimos compartir, los rincones de la tierra que son nuestros, sobre los que se forjaron nuestras identidades. Aprendimos juntos la tolerancia y la voluntad de nunca bajar los brazos…

¿Cómo nace tu novela A la sombra del cielo?

La idea de mi libro arraigó en mí en 2017, cuando constato preocupado que una democracia balbuceante y enferma, como la de Francia, por ejemplo, se desarrollaba también en el Perú, sobre todo en la calidad de los políticos, aparentemente diferentes, pero intercambiables y muy alejados de las preocupaciones de la población. Entonces creé un ambiente, un pueblito ayacuchano, con personajes que poseen la necesaria dosis de utopía y valentía, de rectitud y de sinceridad, para lanzar a los protagonistas de mi relato a la conquista política de otro Perú.

¿En cuál de los personajes te reconoces?

En Juan Cárdenas y Plinio Huanta, los líderes de mi movimiento imaginario. A quienes, hablando políticamente, todo se oponía, salvo la amistad y el respeto análogo del mundo andino, de donde provienen.

Estás muy empapado de la realidad política del Perú. ¿Cómo lo logras?

Estando en Perú o en Suiza, lo primero que hago es informarme sobre la realidad mundial. Por ende, de la realidad peruana, a pesar de que a veces la lectura de las noticias me hace sacudir la cabeza. ¡O saltar de la silla!

¿Dónde se quedará tu cuerpo cuando te vayas: en el Perú o en Suiza?

No doy ninguna importancia al hecho de que será una tierra, y no la otra, la que acogerá mis cenizas. Lo que no impide que las instrucciones dadas a mi familia sean claras e inapelables: en Lima o Lampa, si mi corazón decide detenerse en el Perú; en Friburgo, Suiza, junto con mi esposa, en el caso contrario. ❖