“Uno escribe por la necesidad de curar sus propias heridas”

Redacción LR

Ha formado a cientos de alumnos en el Taller de Narración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en más de 20 años. Cree, por sobre todo, que la literatura salva.

¿Qué hizo que se decida a pasar su vida de la mano de la literatura?

En la universidad empecé estudiando economía porque era bueno en eso, pero luego me di cuenta de que mi verdadera vocación era la literatura, y eso ocurre cuando empiezo a leer de forma más ordenada, así que ingresé a la facultad de Letras. En poco tiempo tuve mi primer reconocimiento en el premio Copé, a los 22 años.

¿Sus padres lo apoyaron en su carrera como escritor?

Sí, ambos. Además, mi padre fue editor de libros de derecho y fue en su empresa editora cuando empecé a trabajar. A los 13 años, me encargaba de corregir textos y escribir las contratapas de los libros.

¿Por qué escribe?

Primero, porque me gusta. Pero también por una necesidad de entender las cosas.

¿Y a usted?

Sí. Creo que el escritor tiene previamente una concepción de las cosas y a través del arte empieza a comprender las cosas de una forma que sin la escritura no podría. Escribir es un acto de comprensión del mundo, no de afirmación. No pretendo ni pontificar ni postular mundos ejemplares, sino más bien entenderme primero.

¿Y qué es lo que más le ha enseñado la escritura?

Básicamente, que uno escribe movido por la necesidad de curar sus propias heridas. La literatura me ha salvado en muchos sentidos. Me ha permitido perdonar, comprender y mejorar en un sentido ético. Claro, sin convertir a mis cuentos en cartillas de autoayuda.

¿No le gustan los libros de autoayuda?

No. En absoluto. Me parece que ese tipo de narrativa le impone como muletas al ser humano, es como atribuirse la posibilidad de convertir a la literatura en una pastilla que puede curar. La literatura no hace mejor a las personas en un sentido ni siquiera moral, lo que hace es que puedan entender mejor el mundo. Conozco mucha gente que ha leído y escrito mucho y es moralmente despreciable.

¿Pero considera que leer o escribir ayuda a alguien a ser más empático?

Sí, y eso incluso lo dice Vargas Llosa. Ponerse en el caso del otro es fundamental para un escritor. Ser empático, para mí, supone el hecho de comprender al otro en su verdadera dimensión. Con las limitaciones del caso, con la literatura podemos entender el sufrimiento del otro.❖