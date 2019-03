“Desde los 5 años decidí no ver televisión nacional”

Redacción LR

Fanático de Batman, amante de las buenas conversaciones y crítico de la televisión nacional, Percy Céspedez se sienta a conversar sobre su perspectiva de lo que se proyecta en la pantalla.

¿Te consideras artista?

Sí, porque todo lo que he hecho en mi carrera tiene un concepto y un contenido que no todo el mundo codifica.

Explícame.

Mucha gente cree que simplemente hago videos que son imágenes que van pasando alrededor del artista.

¿No es así?

Lo que sucede es que me acostumbré a contar las cosas de manera clipera. Si no eres fan de los clips, probablemente no sepas o te cueste entender varias cosas.

¿Tu narrativa es distinta?

Pienso que lo que falta en el país es educación a todo nivel. La educación audiovisual no siempre es lo más importante. Hay tantas falencias en el país que hablar de videos es un lujo.

Lograste romper esa pauta.

Me pasó que estaba en una exposición en Europa y televisión española me hizo una entrevista. Me dijo cómo ha sido posible que habiendo pasado el terrorismo, hablaba de estéticas de artistas que hay en Europa.

¿Era inadecuado?

No, pero desde los 5 años veo televisión extranjera y me gustaba tanto que decidí nunca ver la que no me gustaba y justamente era la televisión nacional.

¿Qué veías?

Transtel, me gustaba la televisión francesa, la americana. Y como soy una persona que no he tenido barrio debido a que he vivido en lugares muy aislados, aprendí todo a través de la TV.

¿Qué lugares aislados?

Vivía en edificios, en zonas de tráfico o distantes.

¿Te encerraban con llave?

Sí, he tenido una niñez muy difícil. Mi padre me encerraba apenas salía del colegio para que estudie matemáticas porque quería que sea ingeniero y yo detestaba eso.

No fuiste un niño normal.

Es por eso que me fijé en la televisión y seleccionaba qué ver. Mientras todo el Perú, y espero que se entienda bien, miraba 'Risas y Salsa', yo miraba 'All in the family', una de las comedias más famosas en Estados Unidos.

¿Qué piensas de la producción audiovisual de la TV peruana?

Es muy bajo. Se acostumbraron a hacer lo más fácil y no estoy hablando de técnicos, sino de las cabezas, que por generar rating no se preocupan siquiera en poner fonts o que los títulos no tengan dirección de arte.

¿Esto cambiará?

Agradezco a la coyuntura, que ha hecho que el morbo se traslade de las celebridades hacia al juicio de algún político corrupto.

¿De qué ha servido eso?

Ha sido positivo para que el nivel de televisión basura se reduzca y el pueblo se esté informando. Las personas están abriendo los ojos.❖