“Si la música tuviera inicio y fin, Jimi Hendrix no hubiera existido”

Redacción LR

Zakk Wylde es uno de los músicos más influyentes en las últimas décadas. Su presencia en el escenario con su banda Black Label Society y acompañando al legendario Ozzy Osbourne deja sin aliento a los millones de fanáticos que quedan cautivados con sus solos de guitarra. Él protagonizó un momento memorable en la música, un duelo de riffs con Slash en la canción ‘Voodoo Child’ de Jimi Hendrix.

¿Cómo nació la relación de tus manos con la guitarra? ¿Fuiste autodidacta o llevaste clases?

Aposté por la vieja escuela. Tomé clases por casi cinco años. Inicié como todos, haciendo covers de mis bandas y canciones favoritas. Fue una experiencia increíble para descubrirme. Pensé que era un total desastre, creo que eso pensamos todos en algún momento.

Muchos jóvenes te ven como una importante referencia para iniciar en la música.

Eso es grandioso. Ser la inspiración de alguien me hace sentir bien. Ellos y otros artistas, con su trabajo y esfuerzo, me motivan a seguir haciendo lo que mejor sé hacer.

¿Tienes alguna preferencia entre ser solista o estar en una banda?

Creo que soy capaz de estar en ambos lados. Es un reto constante. Estar en el escenario con Ozzy y seguir mi instinto para hacer mi música. Elegiría ambos, sin dudar.

¿Cuál sería tu legado a la industria de la música?

Es difícil. Creo que sería mi yo por completo. Todo lo que he hecho y lo que soy, eso me gustaría que recuerden.

Algunos críticos precisan que todo está hecho en el rock y metal.

Yo no creo eso. Si la música tuviera un inicio y fin, Jimi Hendrix no hubiera existido. Siempre hay algo que descubrir y en lo cual se debe trabajar. Para aquellos que creen que todo ya se dijo, entonces, se puede modificar y mejorar.

¿Eres de los músicos que disfrutan el estrés de involucrarse en todo el proceso creativo de las canciones?

Sí, es algo que disfruto. Desde la primera idea en un papel, las largas sesiones de grabación, hasta que salga el producto final del horno.

¿Cómo describirías la transición de tu primer disco con Black Label Society hasta el último trabajo de estudio?

Es simple. Solo avancé con un nuevo título para el disco y escribí nuevas canciones. Suena difícil, ¿no?

¿Cuál es el recuerdo más especial que tienes de tu audición para formar parte de la banda que lidera la voz de Black Sabbath?

Cuando conocí a Ozzy Osbourne fue algo increíble. Conoces a una leyenda que cambia vidas. Él me dio un consejo antes de pararme frente a ellos. Tenía que tocar con el corazón y hasta que mis manos me dolieran. Eso es lo que he estado haciendo por los últimos treinta años y lo sigo disfrutando.

¿Estás familiarizado con algún género musical popular en nuestro país, como la cumbia o chicha?

Sí, conozco. La combinación de sonidos que hacen me parece asombroso.

¿Tienes un pedido especial para tus fans peruanos?

El día del concierto quiero verlos haciendo bailes salvajes, un poco de coreografías y mucho movimiento de cabezas. Quiero llevar todo a otro nivel. ❖