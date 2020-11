Lanzan iniciativa para visibilizar la violencia contra escolares LGTBIQ+

“Mi colegio siempre me hizo sentir que ser gay es malo. Cuando mis compañeros se burlaban, los profesores fingían que no lo notaban. Hasta ellos usaban su influencia para que los estudiantes tuvieran posturas homofóbicas”, confesó un adolescente de 16 años, quien además admitió que no quería ir a la escuela por temor a la violencia física y psicológica que sufría.

Por experiencias como esta y para que más niñas, niños y adolescentes puedan sentirse libres y seguros de ser quienes son, un grupo de 11 chicas, de entre 13 y 16 años, de la promoción 2020 del programa de empoderamiento GirlGov Perú, se unieron para lanzar Invisiblxs.

“Es un espacio de adolescentes para adolescentes”, recalcó una de sus integrantes. Ella cree que es importante la existencia de estos espacios. Piensa que de esta forma los menores sabrán que no están solos y que hay muchos más de su edad que son parte de la comunidad LGTBIQ+.

En esa misma línea, otra adolescente que fundó Invisiblxs enfatizó que es importante que el Estado sepa que esta población existe, que “no son una mentira” y que, sobre todo, sufren discriminación.

“Es necesario reconocer que somos una sociedad diversa y que no necesariamente debemos seguir los parámetros que nos han impuesto años de años. Parece que es algo de ahora, pero la verdad es que recién se está visibilizando a adolescentes LGTBIQ+”, resaltó.

Hallazgos relevantes de su encuesta

En setiembre, Invisiblxs lanzó una encuesta para adolescentes escolares LGTBIQ+ de 13 a 18 años para conocer más sobre sus vivencias como parte de esta población. De las 800 personas que respondieron, el 51% estudia en un colegio religioso; el 49% en un colegio laico, y la mayoría cursa el 5° de secundaria.

“Hemos recibido bastantes testimonios de adolescentes que expresaban su incomodidad, su enojo y miedo por ser parte de la comunidad LGTBIQ+”, indicó una de las fundadoras de la iniciativa juvenil.

- Salud mental

El bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes LGTBIQ+ es el más afectado: 4 de cada 10 menores (40%) indicaron haber tenido ideas suicidas por la discriminación que sufrían a causa de su orientación sexual o identidad de género , así como el 20% señaló que intentó suicidarse .

Estas no son las únicas cifras alarmantes, pues Invisiblxs también pudo recoger, a través de su encuesta, testimonios de escolares que contaron que fueron sometidos a las mal llamadas “terapias de conversión”, cuya finalidad es “cambiar” la orientación sexual e identidad de género de una persona mediante torturas.

“Estas prácticas constituyen una violación flagrante de los derechos a la integridad física, a la salud y a la libre expresión de la orientación sexual y a la identidad de género de una persona”, declaró Victor Madrigal-Borloz, representante de la ONU, en julio de este año.

Algunos resultados de la encuesta de Invisiblxs sobre la situación actual de adolescentes escolares LGTBIQ+ en Perú. Foto: Invisiblxs.

- Los colegios no son los lugares más seguros

“Lo que hemos podido evidenciar mediante las estadísticas es que los actos de discriminación , en su mayoría, se han dado por estudiantes, profesores o autoridades del colegio ”, aseguró una de las integrantes de Invisiblxs. Es así que el 53,7% manifestó haberse sentido afectado por estas agresiones y el 50% dijo que intentó denunciarlo, pero no pudo.

Esta situación que atraviesan los y las menores LGTBIQ+ no es reciente, ya que en 2016, Promsex encontró en su estudio “Experiencias de adolescentes y jóvenes LGBT en el ámbito escolar” que en el Perú 7 de cada 10 adolescentes (70%) de 14 a 17 años afirmaron que se sienten inseguros(as) en su colegio por su orientación sexual,

Asimismo, el 58,8% escuchó con frecuencia o siempre a otros(as) estudiantes hacer comentarios denigrantes relacionados a su orientación sexual; mientras que 4 de cada 5 escolares indicó haber sido discriminado por profesores o autoridades de la institución educativa.

Por ello, Lucero Cueva y Elisa Juárez en su libro Crecer siendo diferente aseveran que niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+ en la escuela viven en una “situación de politivictimización”, donde las agresiones se dan de múltiples formas, múltiples veces y por múltiples agentes.

- El ciberacoso contra adolescentes LGTBIQ+

Las integrantes de Invisiblxs tienen claro que las redes sociales no son las plataformas más seguras para escolares LGTBIQ+, ya que son hostigados y acosados. Prueba de ello es que el 48% de niñas a nivel mundial, que son parte de esta comunidad, señalaron que sufrieron acoso en línea por su orientación sexual, según un estudio reciente de Plan International.

Por esa razón, recientemente lanzaron Safe Space, medio a través del cual las y los adolescentes de esta comunidad podrán interactuar entre ellos en Discord de manera segura y libre.

Las menores detrás de Invisiblxs comentaron que uno de sus principales objetivos a largo plazo es presionar, con estos resultados alarmantes, al Ministerio de Educación para que en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular se incluya de manera transversal el respeto a la diversidad sexual.