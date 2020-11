Corea del Sur: crean empresa de servicios de reparación de casas integrada solo por mujeres

Contra los roles y estereotipos de género. Lee Na-eun, una emprendedora de Corea del Sur, creó un servicio de reparación de casas que solo la integran y atienden a mujeres de este país asiático.

“Cuando era chica me encantaba jugar con las cajas de herramientas, pero la gente me decía que estas cosas no eran para niñas ”, cuenta a la BBC Mundo la surcoreana. Ella cuenta que esta iniciativa nació a raíz de cuestionarse por qué no encontraba a más mujeres en este campo.

La emprendedora espera que más mujeres se puedan sumarse a este campo y se normalice la presencia femenina en un espacio tradicionalmente ocupado por varones. Foto: BBC Mundo

“Cuando veía a reparadores hombres trabajando, pensé que yo también podía hacerlo. Comencé a pensar ‘¿por qué no hay mujeres en ese campo?´’, así que fundé un servicio de reparaciones solo para nosotras”, detalla.

Corea del Sur es un país donde las mujeres no se sienten seguras. Los delitos sexuales se duplicaron en la última década y alrededor de un 90% de las víctimas de crímenes violentos son de género femenino.

Una de las usuarias que decidió apostar por los servicios de la nueva empresa afirma que solía sentirse “nerviosa de los reparadores hombres”, por lo que tuvo que posponer arreglos por esos temores. "Escuché sobre este servicio de mujeres reparadoras y les llamé inmediatamente”, manifiesta.

La líder de este proyecto cuestionó que siempre sea un hombre el que suele ejercer estas labores. Solo en 2019, estas reparadoras arreglaron cerca de 500 casas pese a que aún existen estereotipos machistas que afirman que estas labores no son para mujeres.

“El trabajo es físicamente exigente, es pesado tanto para hombres como para mujeres. Necesitas energía y debes estar preparada para levantar peso”, enuncia una de las trabajadoras. Mientras tanto, la emprendedora espera que más mujeres puedan sumarse a este campo y se normalice la presencia femenina en un espacio tradicionalmente ocupado por varones .

Feminismo en Corea del Sur

El movimiento feminista en Corea del Sur aumentó a raíz del caso Gangnam en el 2016. En ese año, un hombre de 34 años llamado Kim Sung-min apuñaló a una mujer de 23 años dentro de un baño mixto en un bar. El feminicidio desató protestas y, a raíz de estas, se creó el Partido de la Mujer en febrero de este año, el cual cuenta con casi 10.000 afiliadas.

Corea del Sur tiene la mayor brecha salarial por género de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —los 37 países más ricos según su PIB. Allí las mujeres ganan un tercio menos que los hombres en promedio. Es por eso que iniciativas como las de Lee Na-eun son una alternativa para el desarrollo de la independencia económica de las surcoreanas.