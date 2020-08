Body Positive: influencers peruanas que luchan por romper los cánones de belleza de la sociedad

View this post on Instagram

Decidir lanzarme en el mundo musical no fue fácil, tuve muchísimas dudas, dudaba sobre mi propio potencial pero además me autocuestionaba las razones por las cuáles quería hacer música. Me pasé mucho tiempo pensando, ¿será ego? ¿será que solo quiero atención? ¿qué tal si a nadie le gusta lo que hago? Y demás preguntas, buscando esa respuesta que me hiciera quedarme en la comodidad de lo conocido, esa zona de confort que nos cuesta soltar en general, pero me di cuenta que en realidad toda esa seguridad era mi ego hablando. Entonces, comencé a buscar señales y respuestas en todo, sabía lo que tenía que hacer, pero quería hacerlo en conciliación con mi espíritu. Una vez, tuve una ceremonia en donde en la meditación profunda llegó a mi la palabra "yana", supe inmediatamente que este tenía que ser mi nombre artístico. Yana significa "negr@" en quechua, también significa "viaje, camino" en el budismo y expresa la metáfora de la práctica espiritual como un camino, también es el nombre de un río en Siberia. Es una palabra con un significado muy sagrado para mi, y decidí agregarle la n al medio porque mis palabras favoritas tienen doble n: cannabis y cunnilingus. No sé, supongo que es más divertido para mi cerebro neurodiverso encontrarle un significado a todo desde un patrón de repetición. Yanna es una persona negra autista que está en constante búsqueda del despertar espiritual y de la integración de todas las fuerzas y de los 5 elementos: fuego, aire, tierra, agua, espíritu. Curiosamente Yanna tiene 5 letras... En fin, todo esto para decir que vayan por sus sueños, el ego es una trampa funcional al sistema en el que vivimos y la fuerza la encontramos ahí, adentro.