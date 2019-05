Estos son los zapatos que Meghan ni Kate podrían usar frente a la reina Isabel

No es ningún secreto que la familia real inglesa tiene rigurosos códigos de vestimenta que todos sus integrantes deben seguir. Evitar las sandalias abiertas, colores oscuros y llevar una manicure estrictamente con colores vivos son algunos de los ejemplos. Sin embargo, existe una regla de moda en particular, que hace que muchas personas entren en carcajadas (o en shock) debido a su peculiar motivo.

Si bien no es una ley escrita, es un conocimiento tácito entre princesas y duquesas como Kate Middleton o Meghan Markle, que no pueden llevar zapatos con cuñas, o por lo menos no cuando tengan que asistir a un evento donde estará presente la reina Isabell II. Y es que, al parecer, a la monarca no le gusta mucho este estilo de calzado.

Esta información habría sido revelada por una fuente cercana al palacio de Buckingham para la revista Vanity Fair: "la reina no es fanática de los zapatos con cuña [...] Realmente no le gustan y es bien sabido entre las mujeres de la familia".

Sin embargo, como todo en la familia real inglesa, existen algunas excepciones. Así como Meghan Markle no puede comer cebollas ni ajos en público (pero si en la comodidad de su casa con el príncipe Harry), las damas de la realeza pueden usar zapatos de cuña cuando reina Isabell II no está presente.