Coloración en tonos berenjena: nueva tendencia que desplaza al negro azabache

Es una realidad que el cabello negro azabache es uno de los colores más sexy que existen. Pero si quieres variar y probar algo distinto, manteniendo tu tono oscuro y tu aire seductor: el tinte berenjena es lo que debes experimentar.

Cuando decimos berenjena es probable que se te venga a la mente el emoji, el cual suele tener una interpretación algo seductora. Y es que, esta tonalidad, que una especie de morado oscuro es muy parecida al color de la cáscara de esa verdura ha ido ganando terreno en el mundo de los tintes, siendo elegido por más mujeres para pintar sus cabellos o realizarse unos highlights.

Si no deseas teñirte todo el cabello con este color, también podrías realizarte balayages o mechas tipo babylihgt. Así no tienes que decolorar toda tu cabellera. La base oscura de este tono es perfecta para cualquiera que desee verse súper sexy.

Cabe mencionar, que este color de tinte es ideal para cabellos morenos u oscuros, la coloración en estos tonos es más o menos sutil, ya que no cambia radicalmente las facciones de tu rostro y más bien resalta tu belleza natural.

Y es que está bien dicha esa frase: “renovarse o morir”. Y de vez en cuando no viene mal hacer un cambio de look, sobre todo en este verano. Apuesta por algo diferente, diviértete jugando con los tintes, ya que al hacerlo puedes encontrar un sinfín de posibilidades para ampliar tu estilo no solo de outfits, sino también de maquillaje

Ah, y si piensas que este tinte es solo para temporadas frías, no te equivoques, si deseas pintarte el cabello ¡Pruébalo!