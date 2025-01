Gavin Newsom lanza Plan Marshall para reconstruir "Los Ángeles 2.0" antes del Super Bowl, Mundial FIFA y más

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, anunció que levantará ciertas restricciones de construcción para los afectados por los incendios forestales en Los Ángeles, una medida que describió el domingo como parte de su iniciativa para implementar una versión del Plan Marshall en el Estado Dorado y reconstruir "LA 2.0".

El Plan Marshall fue una iniciativa liderada por Estados Unidos para reconstruir Europa tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Inspirado en esto, Newsom emitió una orden ejecutiva que suspende leyes ambientales estatales y requisitos de permisos para facilitar a las víctimas de incendios forestales la reconstrucción de sus hogares y negocios.

PUEDES VER: La trágica noticia de Donald Trump para los inmigrantes que sueñan con la Green Card en Estados Unidos

Gavin Newsom anuncia Plan Marshall para reconstruir Los Ángeles

En una entrevista con Jacob Soboroff para Meet the Press de NBC News, Newsom señaló que los incendios probablemente se convertirán en el peor desastre natural en la historia de Estados Unidos "por los costos asociados, así como por su escala y alcance".

El gobernador afirmó que su equipo está "reimaginando L.A. 2.0" para el proceso de reconstrucción. "Recién estamos empezando a trazar. Es decir, todavía estamos luchando contra estos incendios, así que ya estamos hablando con los líderes de la ciudad. Ya estamos hablando con líderes cívicos. Ya estamos hablando con líderes empresariales, con organizaciones sin fines de lucro. Estamos hablando con los líderes sindicales", señaló.

Gavin Newsom asegura que continuará supervisando áreas afectadas por los incendios

Newsom anunció una nueva orden ejecutiva destinada a prevenir el fraude y el alza abusiva de precios, además de agilizar las inspecciones para que quienes perdieron sus hogares puedan tramitar sus reclamos de seguro. Según explicó, la orden también elimina ciertos requisitos de la Ley de Calidad Ambiental de California y garantiza que las evaluaciones de impuestos a la propiedad "permitan que, al reconstruir, las personas conserven sus evaluaciones anteriores y estas no aumenten. Tengo preocupaciones sobre el tiempo que llevará completar estos proyectos", señaló.

Otra de sus inquietudes, agregó, son las lluvias invernales. "Debo asegurarme de tomar medidas para proteger los cañones, ya que existe el riesgo de inundaciones causadas por varios ríos atmosféricos", afirmó.

Gavin Newsom, enfocado en la reconstrucción antes del Superbowl, Juegos Olímpicos y más

Newsom señaló que los esfuerzos de reconstrucción estarán relacionados con los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028. "Los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos refuerzan la necesidad de actuar rápidamente, con un enfoque de colaboración y cooperación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hay que reconocerlo, desempeñó un papel importante para que los Juegos Olímpicos llegaran a este país y a Los Ángeles. Le agradecemos por eso. Esta es una oportunidad para que él brille, para que este país brille, para que California y esta comunidad brillen. Es una oportunidad única no solo de ser anfitriones de estos tres juegos en sedes icónicas, sino también de reconstruir al mismo tiempo con orgullo y espíritu", destacó.

La tensa relación entre Gavin Newsom y Donald Trump

Trump, quien asumirá la presidencia el 20 de enero, ha responsabilizado a Newsom por los incendios forestales, acusación que el gobernador ha rechazado, invitando al presidente electo a visitar las zonas afectadas para evaluar los daños. Trump también aseguró que los embalses en el estado no se llenaron debido a preocupaciones ambientales relacionadas con el eperlano del Delta.

"No entiendo a qué se refiere cuando menciona el delta o los embalses que huelen. Los embalses aquí en el sur de California están completamente llenos", afirmó Newsom. "Esa desinformación y datos erróneos no creo que ayuden a nadie. Responder a los insultos de Donald Trump nos tomaría un mes más. Estoy muy familiarizado con ellos, como también lo están todos los funcionarios electos con los que él no está de acuerdo", señaló.