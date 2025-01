La moneda de 50 centavos que podría valer US$ 3.500 en Estados Unidos: estas son su principales características

La moneda de 50 centavos emitida en 2014, en conmemoración del 50 aniversario del medio dólar Kennedy, podría alcanzar precios sorprendentes en el mercado de coleccionistas. Con un valor estimado de hasta US$3,500, su precio depende de características específicas y del estado de conservación.

Desde su lanzamiento, esta edición especial ha capturado la atención de los numismáticos, quienes buscan ejemplares en perfectas condiciones. Aunque se produjeron muchas monedas, solo algunas variantes logran alcanzar los precios más altos, convirtiéndose en verdaderas piezas de colección.

Diversas monedas de colección en USA | Foto: RPP

La historia del medio dólar conmemorativo

La emisión de 2014 incluyó tanto monedas regulares como ediciones especiales. Entre estas, destaca un set de dos monedas no circuladas, una acuñada en Denver y otra en Filadelfia. Este set, protegido en cápsulas y montado en tarjetas, permite admirar su diseño por ambos lados, lo que lo convierte en un artículo muy deseado por los coleccionistas. Las monedas de Denver, identificadas con la marca de ceca "D", son particularmente buscadas debido a su tiraje limitado de 197,608 ejemplares.

¿Cuáles son sus principales características que presentan?

El anverso de esta moneda especial muestra el icónico retrato de Kennedy, junto con las palabras Liberty, In God We Trust y el año 2014. En el reverso, un águila heráldica sostiene una rama de olivo y flechas, rodeada por 50 estrellas, junto con las palabras United States of America y Half Dollar.

El secreto para determinar su valor está en la calificación que reciba la moneda:

Monedas en condiciones MS-64 o inferiores tienen un valor entre U$D 10 y U$D 80.

o inferiores tienen un valor entre U$D 10 y U$D 80. Monedas calificadas como MS-70; es decir, perfectas, pueden alcanzar hasta U$D 3,500.

¿Por qué es tan valiosa?

El valor de este tipo de monedas depende principalmente de su estado físico. Para alcanzar la calificación MS-70, una moneda debe estar impecable, sin señales de desgaste, manchas o rayaduras.

El mercado de subastas también juega un rol crucial: mientras más limitada sea la oferta y mayor la demanda, el valor aumenta. Por ello, conservar estos ejemplares en sus cápsulas originales es esencial para mantener su valor potencial.

Evita manipularla directamente: Usa guantes para no dañar su superficie. Consulta con un experto: Un comerciante de monedas o un coleccionista puede ayudarte a evaluar si vale la pena certificarla. Revisa la marca de ceca: Asegúrate de que sea del tipo “D” acuñada en Denver.

Estas monedas conmemorativas no solo representan un pedazo de historia, sino también una oportunidad económica para quienes las conservan en condiciones óptimas.