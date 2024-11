La insólita manera en que una mujer en California encontró a su hermano tras 25 años desaparecido en EE. UU.

Un reencuentro tan esperado como increíble ocurrió para una familia en California cuando, después de 25 años de búsqueda, una mujer identificó a su hermano desaparecido. El hombre, quien había sido reportado como desaparecido en 1999 en el pequeño pueblo de Doyle, California, fue encontrado en Los Ángeles en una situación que nadie hubiera imaginado.

La historia del reencuentro se volvió viral rápidamente, y las autoridades confirmaron que el hombre fue hallado en estado vulnerable en Lynwood, un suburbio de Los Ángeles. Este milagroso hallazgo no solo fue el resultado de la tenacidad de la hermana, sino también de la colaboración de diversas organizaciones y de las autoridades locales, quienes trabajaron incansablemente para resolver el caso.

¿Cómo encontró a su hermano en California tras 25 años desaparecido?

Tommy fue reportado como desaparecido en agosto de 1999, cuando salió de su hogar en Doyle, un pequeño pueblo del condado de Lassen, sin dejar rastro. Durante años, su familia vivió con la incertidumbre, sin ninguna pista que pudiera arrojar luz sobre su paradero. Sin embargo, en mayo de este año, la hermana de Tommy vio una foto en un artículo de USA Today que describía a un hombre hospitalizado en Lynwood, California, que no podía hablar ni recordar su identidad. Este artículo, publicado por el Departamento del Sheriff, solicitaba la ayuda del público para identificar al hombre encontrado en el sur de Los Ángeles.

Inmediatamente, la mujer sospechó que el hombre de la foto podría ser su hermano perdido. Ella contactó al Departamento del Sheriff del condado de Lassen, quienes a su vez comenzaron a investigar la posibilidad de que se tratara de Tommy. Las autoridades no perdieron tiempo y se comunicaron con los médicos del hospital de Lynwood, donde el hombre había sido inicialmente atendido. Tras obtener las huellas dactilares del paciente, se pudo confirmar la identidad de Tommy.

El hombre fue encontrado en un hospital en Lynwood, Los Ángeles. Foto: Fox News

El papel crucial del Departamento del Sheriff y la unidad de personas desaparecidas en EE. UU.

El hallazgo de Tommy no habría sido posible sin la intervención de varias agencias. El Departamento del Sheriff del condado de Lassen fue clave en la investigación, trabajando estrechamente con el Departamento de Policía de Los Ángeles y su unidad de personas desaparecidas. Esta colaboración permitió realizar las verificaciones necesarias para identificar al hombre encontrado en Los Ángeles, quien había estado internado en varios hospitales desde su descubrimiento en abril.

El uso de la tecnología, como la comparación de huellas dactilares, jugó un papel crucial en la resolución de este caso. La hermana de Tommy no solo encontró a su hermano, sino que también pudo contar con el respaldo de organizaciones como la Nor-Cal Alliance for the Missing, que lleva años trabajando con familias de personas desaparecidas. Esta organización fue fundamental en la divulgación del caso y en la coordinación con las autoridades para lograr el esperado reencuentro.

El impacto emocional y los planes para la recuperación de Tommy

Tras la identificación de Tommy, la familia se preparó para un reencuentro que parecía casi un sueño. La mujer de California, que había pasado 25 años buscando pistas, se mostró emocionada por encontrarlo, pero también consciente de los retos que enfrentará su hermano en su proceso de recuperación. Según la publicación de GoFundMe creada por la hermana, Tommy no solo está aprendiendo a caminar nuevamente, sino que también enfrenta dificultades para hablar.

La familia expresó su agradecimiento y alivio, aunque reconocieron que aún queda mucho por hacer. La hermana de Tommy detalló que no tenía los recursos suficientes para cubrir los cuidados médicos y terapias que su hermano necesita. Por ello, la página de GoFundMe fue una forma de recaudar fondos para ayudar con los gastos relacionados con su recuperación, incluyendo dispositivos que puedan mejorar su memoria, como aparatos para escuchar sus canciones favoritas, lo que podría ayudar a estimular su comunicación.