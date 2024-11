Latina revela el costo mensual de cargar dos Tesla en Estados Unidos

Ruby Acevedo, mexicana en EE. UU., comparte en TikTok el costo de cargar sus Tesla en casa. Con paneles solares, reduce su factura eléctrica a US$ 130 mensuales. Foto: composición LR/AFP.

Ruby Acevedo, mexicana en EE. UU., comparte en TikTok el costo de cargar sus Tesla en casa. Con paneles solares, reduce su factura eléctrica a US$ 130 mensuales. Foto: composición LR/AFP.

Una mexicana en Estados Unidos ha generado gran interés en TikTok al compartir el costo de cargar sus vehículos eléctricos en casa. Ruby Acevedo, inversora y estudiante de doctorado, detalla cómo ha optimizado su consumo energético.

La instalación de paneles solares ha sido clave para reducir su factura de electricidad, que asciende a aproximadamente US$ 130 mensuales. Acevedo carga sus dos Tesla cada noche, recorriendo entre 130 y 150 kilómetros diarios, lo que ha llevado a un análisis comparativo con los costos de vehículos de combustión.

Este caso pone de manifiesto las ventajas económicas de los autos eléctricos frente a los de gasolina, así como los desafíos iniciales de inversión en infraestructura de carga.

Costos de electricidad y uso de paneles solares

Ruby Acevedo ha compartido que su factura de electricidad, correspondiente a un periodo de 30 días, se sitúa entre US$ 130 y US$ 150. Este gasto cubre la carga de ambos vehículos eléctricos, que se realiza fuera del horario de mayor tarifa eléctrica. Acevedo explica: “Tenemos paneles solares en nuestra casa e instalamos dos cargadores, por lo que se usa mucha electricidad por la noche”.

Comparativa de costos entre vehículos eléctricos y de combustión

El análisis de Acevedo revela que su gasto mensual de US$ 130 equivale a aproximadamente US$ 4,33 por cada carga diaria de sus Tesla. En contraste, un vehículo de combustión promedio necesitaría más de tres galones de gasolina para recorrer la misma distancia, lo que representaría un gasto cercano a US$ 9,50. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, esto pone de manifiesto que los vehículos eléctricos son más económicos en términos de costo por kilómetro.

Ventajas económicas de los vehículos eléctricos

La organización Zero Emission Transport Association destaca que los vehículos a gasolina pueden costar entre 3 y 5 veces más por kilómetro que los eléctricos. En estados como Arizona, Florida y Nevada, el costo de operar un vehículo eléctrico puede ser solo entre el 15 % y 20 % del gasto de uno a gasolina. Acevedo concluye que sus Tesla pueden recorrer casi 30 kilómetros por cada dólar gastado en electricidad, en comparación con los 12,5 kilómetros por dólar de un auto a gasolina.

Inversión inicial y consideraciones finales

A pesar de las ventajas económicas, Acevedo menciona que la instalación de cargadores eléctricos en casa representa una inversión significativa. Este aspecto es crucial para quienes consideran la opción de vehículos eléctricos como alternativa viable. La experiencia de Acevedo resalta la importancia de evaluar tanto los costos operativos como las inversiones iniciales al optar por un vehículo eléctrico.