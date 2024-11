Donald Trump intentó comprar histórico equipo de la NFL antes de convertirse en presidente de Estados Unidos

Donald Trump, conocido por su exitosa carrera como empresario y su posterior ascenso a la presidencia de Estados Unidos, ha tenido un interés constante por el fútbol americano, particularmente en la NFL. Trump en varias ocasiones estuvo cerca de adquirir un equipo de primera división, pero nunca pudo cumplir su sueño. Estos intentos de compra, aunque nunca concretados, dan cuenta de su deseo frustrado por pertenecer a la élite del deporte norteamericano.

En su intento por pertenecer al mundo del balón ovalado, intentó fundar la USFL, una liga rival para competir con la NFL. No obstante, tampoco pudo concretar ese plan por complicadas negociaciones. Sin duda, su incursión en el deporte de los cascos no fue la mejor y decidió abandonar su ilusión de niño para centrarse en su carrera política.

Así luce la NFL 2024 | Foto: CNN

Los intentos de Donald Trump por ingresar al mundo de la NFL

Su primera vez fue en 1981, tras intentar ingresar a la selecta lista de dueños de la liga de fútbol americano. Trump encabezaba un grupo de seis empresarios para adquirir a los entonces Baltimore Colts. La puja, que comenzó en 50 millones de dólares, fue infructuosa. Sin embargo, la gran compra frustrada surgió años después.

Trump reapareció en 1984, ante la propuesta de Clint Murchison Jr, por vender las Dallas Cowboys. El presidente de Estados Unidos puso 50 millones de dólares sobre la mesa. El detalle era que los pentacampeones del Super Bowl no estaban convencidos por el precio pactado. Por ende, una vez más, se cayó la millonaria operación.

¿Cuál es el histórico club de NFL que intentó comprar Trump antes de ser presidente en Estados Unidos?

En 1988, Trump se acercó al magnate Billy Sullivan, dueño de los New England Patriots, buscando quedarse con el histórico Sin embargo, las conversaciones no prosperaron, ya que el empresario no estaba dispuesto a asumir la deuda relacionada con la construcción de un nuevo estadio. Posteriormente, en 2014, Trump volvió a mostrar interés al intentar comprar a los Buffalo Bills, enfrentándose a la competencia del artista Bon Jovi, lo que finalmente frustró su objetivo.

A más de dos décadas de su primer intento, Trump volvió a la carga en 2014, esta vez por los Buffalo Bills. La competencia con Bon Jovi fue intensa, pero el empresario no logró superarlo. De este modo, hace una década fue su último intento para ingresar a la primera división del fútbol americano. El líder republicano se enfocó 100% en su carrera política y dejó atrás su sueño deportivo.