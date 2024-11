Gérmenes, tiburones y más: las fobias más curiosas de Trump, nuevo presidente de EE. UU., que pocos conocen

Donald Trump, ganador de las elecciones en EE. UU. 2024, es conocido no solo por su carrera política, sino también por sus curiosas fobias, que incluyen el miedo a los gérmenes y a los tiburones. Foto: composición LR/AFP.

Donald Trump, ganador de las elecciones en Estados Unidos de 2024, es conocido no solo por su carrera política, sino también por sus peculiares miedos. A lo largo de su trayectoria, ha revelado fobias que han captado la atención del público, desde su aversión a los gérmenes hasta su inquietud por los tiburones. Estos detalles, aunque no siempre son de dominio público, ofrecen una mirada interesante a la personalidad del ex presidente.

Entre las fobias más notables de Trump se encuentra su miedo a los gérmenes, un tema que ha abordado en diversas ocasiones. En su libro “El arte del regreso” (1997), el magnate expresó su preocupación por el acto de estrechar manos, considerándolo un gesto riesgoso. Este temor ha influido en su comportamiento en eventos públicos, donde se ha mostrado como un ferviente defensor de la higiene personal.

Además de su aversión a los gérmenes, Trump ha manifestado temores hacia ciertos objetos, como la fruta. En un mitin en Cedar Rapids, Iowa, en 2016, reveló su inquietud por la posibilidad de que los manifestantes le arrojaran tomates, lo que refleja su enfoque hacia la seguridad en sus eventos. Por otro lado, su relación con los tiburones también ha sido objeto de conversación, revelando un odio hacia estos animales que ha compartido en diversas ocasiones.

El miedo a los gérmenes

La aversión de Donald Trump a los gérmenes es quizás su fobia más conocida. En múltiples entrevistas, ha declarado ser un “fanático de las manos limpias”, enfatizando la importancia de lavarse las manos con frecuencia. Durante una aparición en el programa de radio de Howard Stern en 1993, Trump admitió: “Tengo fobia a los gérmenes”. Este temor ha influido en su comportamiento, evitando situaciones que pudieran exponerlo a contagios.

Temor a la fruta

Otro aspecto curioso de las fobias de Trump es su miedo a ciertos objetos, especialmente la fruta. En un incidente durante un mitin en Iowa, expresó su preocupación por la posibilidad de que los manifestantes le arrojaran tomates, describiendo este acto como “muy peligroso”. Este temor ha llevado a Trump a fomentar un ambiente de confrontación en sus eventos, reflejando su preocupación por la seguridad personal.

Fobia a los tiburones

La relación de Donald Trump con los tiburones también ha sido un tema recurrente. En 2011, la actriz Stormy Daniels reveló en una entrevista que Trump expresó un odio hacia estos animales, incluso deseando que todos los tiburones murieran. Este temor parece ser más que una simple aversión, ya que ha manifestado en público que no haría donaciones a organizaciones que protegen a estos animales, lo que sugiere una preocupación más profunda.

Reflexiones sobre las fobias de Trump

Las fobias de Donald Trump, aunque peculiares, nos recuerdan que incluso las figuras más poderosas pueden tener miedos y preocupaciones. Desde su aversión a los gérmenes hasta su inquietud por los tiburones, estos detalles ofrecen una perspectiva única sobre su personalidad. A medida que continúa su carrera política, es probable que estas fobias sigan siendo un tema de interés para el público.