El reconocido presentador de podcasts Joe Rogan manifestó su respaldo al candidato republicano Donald Trump en la carrera presidencial de Estados Unidos. Este apoyo se hizo público tras el lanzamiento del más reciente episodio de Joe Rogan Experience, que contó con la participación de Elon Musk. Rogan expresó su respaldo a Trump solo unas horas antes de que el exmandatario realizara su último mitin de campaña.

La influencia de Joe Rogan es innegable, con millones de seguidores que escuchan cada episodio de su popular programa. En su más reciente emisión, expresó su postura sin rodeos, lo que provocó una avalancha de reacciones tanto de admiradores como de críticos. La figura de Rogan cobra un protagonismo inesperado en la contienda electoral.

Joe Rogan junto a Elon Musk. Foto: FEE ORG

Joe Rogan apoya a Donald Trump

El lunes, Rogan lanzó su último episodio de podcast, que incluye una entrevista de dos horas y media con Elon Musk, el multimillonario propietario de X y destacado defensor de Trump. Posteriormente, Rogan publicó en X: “El grande y poderoso Elon Musk. Si no fuera por él, estaríamos jodidos. Presenta lo que creo que es el argumento más convincente a favor de Trump que escucharás, y estoy de acuerdo con él en cada paso del camino. Para que conste, sí, eso es un respaldo a Trump. Disfruten del podcast”, puntualizó Rogan.

El conductor también habló sobre la percepción que los votantes tienen de las élites políticas tradicionales, donde destacó que muchas personas están buscando alternativas fuera de lo establecido. Rogan enfatizó que Trump, a pesar de ser una figura polarizadora, ha captado la atención de millones gracias a su enfoque no convencional. "Creo que Trump es el único que puede arreglar lo que está roto. No tiene miedo de cambiar las cosas, y eso es lo que necesitamos ahora", finalizó.

Donald Trump responde a Joe Rogan

Donald Trump no tardó en responder al apoyo recibido por Joe Rogan. En un evento de campaña, en Pittsburgh Pensilvania, el exmandatario agradeció las palabras del podcaster y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por un Estados Unidos más fuerte y próspero. Trump destacó la relevancia de figuras como Rogan en la conversación política moderna, subrayando que la voz de personas influyentes refleja el sentir de una parte importante de la población. "Acabo de enterarme de que Joe Rogan me acaba de respaldar. Es genial. Gracias, Joe. Es muy amable. Y él no hace eso, él no hace esas cosas”, expresó Trump.

Joe Rogan habla de Kamala Harris

La semana pasada, Rogan compartió en X que había rechazado una oferta de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris para realizar una entrevista. "Además, para que conste, la campaña de Harris no ha rechazado hacer el podcast. Me ofrecieron una fecha para el martes, pero yo habría tenido que viajar hasta ella y ellos solo querían hacerlo durante una hora. Creo firmemente que la mejor manera de hacerlo es en el estudio en Austin. Mi deseo más sincero es tener una conversación agradable y conocerla como ser humano. Realmente espero que podamos hacerlo posible", puntualizó.