El gobierno peruano ha declarado el 5 de noviembre de 2024 como día no laborable, una decisión que se añade a otras fechas especiales del calendario nacional. Esta medida se relaciona con la celebración de eventos específicos que buscan destacar la labor de ciertos sectores de la población. Aunque el término “día no laborable” se confunde a menudo con un feriado, es importante distinguir las implicaciones de ambas categorías para comprender su impacto en los trabajadores peruanos y en la organización de actividades en los sectores público y privado.

Cabe resaltar que las fechas son previas al Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC), que brindará días de descanso a un sector de los trabajadores totales del país. A continuación, conoce los pormenores de este nuevo descanso oficial en noviembre, razones y diferencias entre los días feriados y no laborables.

Día no laborable este 5 de noviembre a nivel nacional: ¿qué se celebra?

El 5 de noviembre ha sido designado como día no laborable en el país con motivo del Día del Trabajador Municipal. Esta decisión fue oficializada a través de la Ley N° 31621, publicada en el diario oficial El Peruano. Este día tiene como objetivo reconocer y valorar el trabajo realizado por los empleados municipales, quienes desempeñan funciones clave para el beneficio de la comunidad en distintas áreas. La medida establece que este día será no laborable y remunerado únicamente para los trabajadores municipales, sin afectar a otros sectores de la economía.

Este día se suma a otros días no laborables previstos para el mes de noviembre, como los relacionados con la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Lima y Callao los días 15, 16 y 17 de noviembre.

Diferencias entre feriado y día no laborable: si trabajo en el sector privado, ¿podré descansar el 5 de noviembre?

Es fundamental comprender la diferencia entre un feriado y un día no laborable, ya que las implicaciones para los trabajadores y las empresas varían. Un feriado es un día festivo en el que tanto los empleados del sector público como los del privado pueden descansar sin necesidad de compensar las horas no trabajadas; en caso de laborar, tienen derecho a una remuneración triple. Por otro lado, un día no laborable, como el 5 de noviembre, es decretado por el Gobierno y se dirige principalmente al sector público, con la posibilidad de que el sector privado decida si sus trabajadores descansan o no.

En los días no laborables, los trabajadores que opten por trabajar recibirán el salario normal sin incrementos y deberán compensar las horas en los siguientes quince días. Las entidades públicas deben asegurar la continuidad de servicios esenciales, como salud, seguridad y telecomunicaciones, mientras que las empresas privadas pueden llegar a acuerdos internos para mantener operativas ciertas funciones