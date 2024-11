Linda Napolitano, quien sostiene que fue abducida por extraterrestres desde su apartamento en Nueva York en 1989, presentó una demanda contra Netflix. La razón detrás de esta acción legal es su descontento con el documental 'The Manhattan Alien Abduction', una producción que, según ella, distorsiona su historia y la presenta como embustera. Este documental, que se centra en su experiencia, reabrió el interés en uno de los casos de abducción más conocidos en Estados Unidos, aunque Napolitano alega que la producción fue manipulada para generar escepticismo en el público.

La historia de Napolitano fue documentada originalmente por el investigador Budd Hopkins, un pionero en temas de abducción extraterrestre. Desde su publicación, el caso generó controversia, dividiendo opiniones entre los creyentes y los escépticos. En el documental de Netflix, sin embargo, Napolitano afirma que su relato fue desvirtuado, motivo que la ha llevado a iniciar acciones legales contra la plataforma de streaming, argumentando que han hecho que su experiencia parezca una farsa.

Linda Napolitano en la actualidad. Foto: Netflix

Linda Napolitano demandará a Netflix

Linda Napolitano es una residente de Nueva York conocida por afirmar que en 1989 fue secuestrada por alienígenas mientras dormía en su apartamento en Manhattan, un suceso que asegura cambió su vida para siempre. Su caso ganó notoriedad gracias a Budd Hopkins, autor de 'Witnessed: The True Story of the Brooklyn Bridge Abduction', en el que se detallan los eventos de aquella noche y sus secuelas. Según Napolitano, Netflix ha distorsionado su relato en el documental 'The Manhattan Alien Abduction', presentado recientemente.

Napolitano sostiene que la producción utilizó su historia sin respetar sus palabras y enfatizó en aspectos que buscan desacreditarla ante la audiencia. En respuesta, decidió demandar a Netflix, en el que alega que la compañía no solo manipuló su versión, sino que la representa de manera deshonesta. Su demanda ha captado la atención pública, especialmente de aquellos que llevan años interesados en casos de abducción.

¿Cómo fue la historia de Linda Napolitano sobre su abducción?

La historia de Linda Napolitano se remonta a una noche de 1989 en su apartamento de Manhattan, donde afirma que fue abducida por seres extraterrestres. Según su relato, un rayo de luz la transportó fuera de su habitación, elevándola hacia una nave alienígena. La escena, asegura, ocurrió cerca del Puente de Brooklyn, en un contexto que definió como sobrecogedor y difícil de olvidar. Durante la abducción, Napolitano detalló haber visto figuras humanoides que la examinaron y realizaron pruebas en ella, una experiencia que describió como traumática.

El caso llamó la atención de Budd Hopkins, quien investigó a profundidad lo ocurrido. Su libro 'Witnessed' se basó en las entrevistas y los testimonios de Napolitano, así como en su propia investigación sobre el caso, que incluyó la búsqueda de testigos y de evidencias de otros incidentes similares. Este evento ha sido uno de los más discutidos en el campo de la ufología, convirtiéndose en un referente para quienes creen en la posibilidad de contacto extraterrestre.

Testigos de la abducción de Linda Napolitano

Una de las particularidades más sorprendentes del caso es que 23 testigos afirmaron ver a Linda Napolitano levitar en Manhattan, envuelta en una luz azul. Estos relatos, junto con la investigación del ufólogo Budd Hopkins, aumentaron la credibilidad y fama del caso. Además, en el documental se destaca el hallazgo de un objeto desconocido en la nariz de Napolitano, que ella no recuerda haber insertado. A lo largo de los años, las sesiones de hipnosis revelaron recuerdos de miedo y parálisis durante la abducción, y el estreno del documental ha generado un gran interés en redes sociales.