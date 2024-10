Melania Trump sale en defensa de su esposo Donald y califica de "horribles" las comparaciones: "No es Hitler"

Rumbo a la fase final de la campaña electoral en Estados Unidos, la ex primera dama Melania Trump defendió a su esposo Donald Trump de los ataques, luego que se comparara al candidato presidencial con Hitler. Esto en medio de los fuertes rumores de distanciamiento de la pareja a pocos días de las elecciones presidenciales.

Además, la exmodelo reafirmó nuevamente su postura de apoyo al aborto y el derecho intrínseco de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y lo qué harán con él, así como el derecho de ser o no madres.

¿Qué dijo Melania Trump en defensa de su esposo Donald Trump?

Melania Trump calificó las comparaciones de Donald Trump con Hitler y dictador como "terribles" y añadió: "Él no es Hitler, y todos sus seguidores lo apoyan porque desean ver al país prosperar, y observamos el tipo de respaldo que tiene".

La ex primera dama también comentó que la actual campaña presidencial, rumbo a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, está marcada por dos intentos de asesinato contra su esposo, y que es "mucho más peligrosa". "Estoy muy atenta y soy muy selectiva con respecto a dónde voy y lo que hago", añadió. "Siempre le digo: buena suerte y ten cuidado".

¿Melania Trump sobre su apoyo al aborto?

En una entrevista con Fox & Friends, Melania Trump también mencionó que su respaldo al derecho al aborto "no fue una gran sorpresa" para el expresidente, cuyas nominaciones a la Corte Suprema facilitaron el fin del derecho nacional al aborto.

La ex primera dama, en sus memorias recientemente publicadas, expresó su firme apoyo al derecho al aborto y mencionó que el expresidente siempre conoció su postura.

"Mi marido conocía mi postura, mis creencias, desde el día que nos conocimos", afirmó. "Así que no fue una gran sorpresa para él. Supongo que otras personas en el mundo no sabían cuáles eran mis posturas, pero a él no le sorprendió en absoluto. Él lo sabía", agregó.

Donald Trump se defiende de comparaciones con Hitler

Donald Trump se pronunció este lunes 28 de octubre en respuesta a las acusaciones de ser "fascista" y de querer gobernar Estados Unidos de manera autoritaria si gana las elecciones presidenciales en ocho días.

El expresidente negó haber hecho esos comentarios y el lunes aseguró a sus seguidores en su defensa. "No soy un nazi. Soy lo opuesto a un nazi". En tanto, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris sigue insistiendo en que su rival, el expresidente Trump, representa un peligro para la sociedad estadounidense y el mundo entero.