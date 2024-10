Miles de inmigrantes, entre ellos familias, mujeres, niños y adultos mayores, han iniciado una caravana desde México rumbo a Estados Unidos, justo una semana antes de las elecciones presidenciales en ese país. La situación es delicada: numerosos migrantes venezolanos han dejado su tierra debido a la crisis política y económica bajo la administración de Nicolás Maduro, mientras otros buscan escapar de la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen.

El viaje es especialmente difícil para las familias con niños pequeños, algunos de los cuales son llevados en coches de bebés. Sin embargo, los migrantes mantienen la esperanza de llegar a la frontera de EE.UU. y lograr un futuro estable y seguro para sus familias, enfrentándose a peligros constantes y al desafío de cruzar varios países en condiciones de vulnerabilidad.

Miles de inmigrantes salen de México a Estados Unidos

Una nueva caravana denominada 'El niño', compuesta por miles de migrantes de diferentes nacionalidades, las personas parten de México con la esperanza de alcanzar la frontera de Estados Unidos. Este grupo ha llamado la atención por su tamaño y por los testimonios de quienes lo integran, muchos de los cuales describen situaciones de extrema necesidad y falta de seguridad en sus países de origen.

Según reportes de organizaciones de derechos humanos, entre los migrantes se encuentran ciudadanos de diversos países de América Latina que buscan llegar a Estados Unidos en busca de refugio y oportunidades laborales. El Instituto Nacional de Migración de México (INM) fue alertada sobre esta caravana, y aunque se han desplegado esfuerzos para brindar cierta asistencia, la magnitud de la situación plantea un reto logístico.

Nueva caravana de inmigrantes se dirigen a Estados Unidos. Foto: CNN

Inmigrantes de distintas nacionalidades

Los inmigrantes en esta nueva caravana proceden principalmente de países latinoamericanos, como Venezuela, Cuba, Haití, y de Centroamérica, incluyendo a personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. También se han unido algunos migrantes de Colombia, Ecuador y Perú. Estos migrantes compartieron testimonios sobre las difíciles condiciones que los obligaron a abandonar sus hogares, entre ellas la violencia, la falta de empleo y la inestabilidad política, especialmente en naciones como Venezuela, donde la crisis económica ha alcanzado niveles alarmantes.

Testimonios de los inmigrantes

Medios como EFE y CNN pudieron recoger algunos testimonios de las personas que cruzaban la frontera, en mucho de los casos se escuchaba el deseo de un nuevo comienzo y de poder ayudar a sus familiares que se quedaron en sus países de origen. "Ha sido un poco duro, pero tengo la fe de salir adelante para ir a Estados Unidos porque es el único país (en el) que tenemos la posibilidad de tener un empleo que nos pueda ayudar a salir en adelante", comentó David Josué García Chirino, de 18 años, de nacionalidad venezolana.

"Porque estaban dando órdenes que no podía cumplir y soy un ser humano como todos los venezolanos, no, pero no estoy de acuerdo con el Gobierno, tengo familia, tengo hijos (…) es la primera vez que salgo de mi país", Eli Castillo, venezolano.

Inmigrantes denominados 'El niño' salen de México. Foto: France 24

¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos?

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están programadas para el 5 de noviembre, y la situación migratoria se ha convertido en uno de los temas principales de la campaña electoral. La llegada de una caravana masiva de inmigrantes a pocos días de las elecciones será un tema fundamental para los candidatos, pero también para los residentes americanos, quienes elegirán a su próximo representante.