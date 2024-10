Kamala vs. Trump EN VIVO: ¿quién ganará las Elecciones 2024, según últimas encuestas presidenciales?

En un evento de la campaña Get Out The Vote del Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica en Pittsburgh, el presidente Joe Biden destacó la capacidad de las mujeres y afirmó que "pueden hacer todo lo que cualquier hombre puede hacer, incluso ser presidente de los Estados Unidos", en referencia a Kamala Harris.

Además, Biden lanzó críticas hacia Donald Trump, a quien calificó como “un perdedor”, e incentivó a la audiencia a votar: “No lo hagan por mí, háganlo por sus hijos”.

Foto: Leah Millis