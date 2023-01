¿Quién es Luis Manuel, el cantante del Grupo 5 que emocionó al jurado de “La voz Perú”?

Luis Manuel Valdiviezo Sánchez, uno de los cantantes del Grupo 5, sorprendió a sus seguidores al revelar, mediante sus redes sociales, que iba a volver a “La voz Perú”, después de algunos años de haber audicionado en el programa de canto de Latina. “Después de nueve años vuelvo a #LaVozPerú en busca de mi más grande sueño”, escribió en Facebook.

El regreso de Luis Manuel Valdiviezo a “La voz Perú” fue por todo lo grande. Antes de culminar el programa del lunes 16 de enero, Latina emitió la audición a ciegas del norteño, quien decidió cautivar al jurado con la canción “Te vas”, tema que suele cantar en el grupo liderado por Christian Yaipén.

Eva Ayllón, Raúl Romero, Maricarmen Marín y Mauricio Mesones quedaron impresionados desde las primeras notas musicales, por ello hubo doble bloqueo. Al final, las que no pudieron luchar por la voz de Luis Manuel fueron la artista criolla y la cantante de cumbia.

De acuerdo a las imágenes de Latina, Eva Ayllón fue quien bloqueó a Maricarmen Marín y Mauricio Mesones apretó su botón contra la intérprete de “Mal paso”. Finalmente, el cantante del Grupo 5 se quedó en el equipo de Mesones.

¿Por qué Luis Manuel regresó a “La voz Perú”?

Luis Manuel Valdiviezo Sánchez, quien tiene casi ocho años en el Grupo 5, indicó que su familia lo animó a regresar a “La voz Perú”, pese a que algunas personas lo consideran como un “artista consagrado”.

“Para mí es un poco complicado participar en concursos de canto porque ya estoy en una orquesta grande, la más top del Perú (...) Creo que todavía tengo muchas cosas más que lograr y conseguir, y que la gente sepa quién es Luis Manuel. Quiero ser un referente de la cumbia aquí en Perú y en el mundo”, dijo antes de su audición a ciegas.

¿Quién es Luis Manuel Valdiviezo?

Luis Manuel Valdiviezo Sánchez es un cantante peruano de 31 años, natural de Pacasmayo (La Libertad). Desde muy joven se ha dedicado a la música. Sus inicios fueron en La Idéntica de Chepén y también figuró en los Hermanos Silva, cuando aún era menor de edad.

Hace una década, Luis Manuel se presentó en el programa “Rojo fama contrafama” y durante su casting indicó que su gran motivación fue Karen Schwarz. Aquella vez interpretó “Sirena” y “Lo que un día fue, no será”. Afortunadamente, pasó a la siguiente etapa.

Meses después, a sus 23 años, se presentó en la primera temporada de “La voz Perú” con la canción “A quien quiero mentirle” y logró que los entrenadores Jerry Rivera, Eva Ayllón y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ volteen su silla. Al final se fue al equipo del salsero.

Aunque no logró llegar a instancias finales, Luis Manuel ganó su batalla contra Takeo Murata. De esa forma pasó a los conciertos en vivo e interpretó temas como “No te avisa”, “Y cómo es él”, “Tu amor me hace bien” y “Si tu amor no vuelve”. Pasada la experiencia, viajó a Iquitos para ser parte de la Orquesta La Vale band.

Luis Manuel ingresó a Grupo 5

Fue en el año 2015 cuando Luis Manuel Valdiviezo logró formar parte de la delantera del Grupo 5. Sin embargo, en el 2019 empezó a ausentarse por problemas de salud, hasta que días después anunció su retiro de la agrupación de Monsefú.

Luego, Luis Manuel fue anunciado como parte del grupo Los 5 de Oro, donde interpretó temas como “Que pena” y “Amor fingido”. “Estoy muy emocionado y agradecido con la orquesta por haberme recibido con tanto cariño. Prometo no defraudar a los hinchas del grupo y dar lo mejor de mí para que la gente se divierta en nuestros conciertos”, dijo Valdiviezo.

Finalmente, en julio de 2021, el de Pacasmayo fue presentado otra vez como integrante del Grupo 5. En el video donde anuncia su retorno a la orquesta monsefuana se ve a Luis Manuel junto a los miembros del grupo ensayando los clásicos “Búsquenla”, del álbum “Adiós amor”, y “Tu hipocresía”, de Puro Corazón (2009).

“Al fin. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Volvió el mejor, el único, el más hermoso de todos. Ya te extrañamos, nada era lo mismo sin ti. Siempre te voy a apoyar, iré a todos tus conciertos de carteles con tu nombre. Te apoyaré, siempre gritaré las canciones que canten. Te apoyaré siempre, Luis Manuel”, escribió una de sus seguidoras.