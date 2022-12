¿Tula estará en nuevo programa de Gisela? Esto fue lo que dijo sobre su participación en reality

Ya está confirmado que Tula Rodríguez retornará a la conducción de un programa, pero esta vez en la casa televisora ATV. A raíz de que se supo la noticia, bastante se habló sobre la posibilidad de que llegaría a pisar el set del programa de Magaly Medina para aclarar sus pendientes rencillas. En esa línea, hubo quienes llegaron a especular sobre si Tula se presentaría también en un nuevo reality liderado por Gisela Valcárcel.

Si bien Tula y Gisela no son amigas, hay un personaje que las une y es el fallecido ex gerente general Javier Carmona, quien, en su momento, inició una relación sentimental con cada una de ellas. Además, como se recuerda, en múltiples ocasiones, la ‘Señito’ no se ha hecho problema en tener como invitados a su programa a su rival de TV Rodrigo González o su expareja Roberto Martínez.

¿Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel juntas en reality?

En entrevista con un medio local, la exconductora de “En boca de todos” dio contestación a los rumores que apuntaban a que conformaría parte de un nuevo reality conducido por Gisela Valcárcel.

“ Mira, yo voy a estar donde me sienta cómoda y he recibido invitaciones de todo tipo. Donde tú me ves, es donde yo quiero estar. Donde no estoy, es porque no quiero . No quisiera entrar en dimes y diretes porque no va. Yo siempre he dicho no y así seguiré”, declaró Tula Rodríguez a Infobae.

Del mismo modo, negó tajantemente colaborar con la ‘Señito’ en alguna causa social. “La respuesta ya está hecha”, dijo.

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez participaron en la Teletón 2021, pero por separado. Foto: composición Gisela Valcárcel/Instagram, Tula Rodríguez/Instagram

¿Magaly estaría dispuesta a tener a Tula Rodríguez en su set?

Debido a que la noticia del ingreso de Tula Rodríguez a ATV suscitó varias interrogantes, como que podía acudir como invitada al programa de Magaly Medina, la ‘Urraca’ decidió pronunciarse para aclarar el tema.

Al respecto, la conductora expresó lo siguiente: “Mira, para empezar, creo que para ella no hay planes aquí, es lo que sé, pero como no soy dueña del canal no te podría decir más. Ahora, yo entrevisto a todo el mundo, perro, pericote y gato, pero ahorita ella no tiene nada nuevo que contar”.