Melissa Paredes quiere pasar Navidad con Anthony Aranda: “Me imagino que estará con nosotras”

La actriz Melissa Paredes ya se prepara para las fiestas de fin de año y contó detalles sobre con quién pasará Navidad su hija, luego de tanta controversia con su expareja Rodrigo Cuba. ¿Anthony Aranda la acompañará con su familia en esta oportunidad? Esto dijo la modelo de 32 años sobre la interrogante.

“(Pasaré Navidad) en mi casa con la familia. A mí me encanta recibirlo en casa, y este año mi hija estará el 24 (de diciembre) con Rodrigo, y el 25, conmigo, y Año Nuevo también estaremos juntas”, señaló. Además, en el caso de su actual pareja solo comentó: “ Me imagino que también estará con nosotras ”.

Melissa Paredes asegura que Gisela Valcárcel la apoyó en crisis familiar que atravesaba. Foto: composición LR/ Instagram / difusión

Melissa Paredes fue sorprendida por Anthony Aranda por su aniversario

El pasado 24 de noviembre, Melissa Paredes celebró su primer aniversario de relación con el bailarín Anthony Aranda, luego de los rumores de una supuesta infidelidad al ‘Gato’ Cuba. El novio de la actriz de “Ojitos hechiceros” llenó la sala de globos, le llevó rosas y chocolates al amor de su vida.

“¡Ay, amor, qué lindo, qué hermoso! Pensé que no me iba a regalar (nada), es que hemos estado todo el día afuera”, manifestó muy emocionada la participante de “El gran show” al ver el detalle.

Melissa Paredes dice no ser la “preferida” de “El gran show”

Melissa Paredes sigue en “El gran show” camino a la gran final. Es por ello que ha recibido críticas que la tildan como la preferida del jurado del concurso de baile. Ante ello, la modelo se pronunció y dejó en claro que no se considera como tal.

“No, a mí no me parece que hubo ventaja, a mí me parece hubo excusas, más bien (...) Yo estoy contenta de estar en la semifinal, creo que llego a la final sí o sí. A esforzarnos más, de hecho”, afirmó la ex Miss Perú.