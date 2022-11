¿Pamela no quiere que Christian haga escenas de besos en “Maricucha 2”? Esto dijo el actor

Christian Domínguez hizo su regreso triunfal al mundo de la actuación con “Maricucha 2″. El intérprete creyó que nunca más volvería a participar en una serie de televisión debido al escándalo de infidelidad que protagonizó con Isabel Acevedo.

El exintegrante de Hermanos Yaipén regresó a la pantalla chica después de cinco años. Él le dará vida a Vicente, el hermano de Maricucha.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

El cumbiambero reveló que estaba viviendo uno de sus mejores momentos amorosos con su pareja, Pamela Franco. Sin embargo, salió a aclarar los rumores que decían que la madre de su última hija le había prohibido que llevara a cabo escenas de besos en la novela.

“ Ella sabe, ella me preguntó cómo era esto... cómo era el tema de los besos (...) La gente piensa que son cosas que pueden suceder, que te puedes confundir, pero es un trabajo y ella, sabiendo eso, lo tiene claro” , explicó Domínguez en “Más espectáculos”.

Pese a esto, el conductor de “América hoy” admitió que lo que verdaderamente le molesta a Pamela es que realice cualquier tipo de comentario sobre su exnovia Isabel Acevedo y que le ha pedido que no mencione el tema en público.