María Pía Copello: ¿a qué se dedica su esposo, Samuel Dyer, y cuántos años llevan juntos?

María Pía Copello se ganó el cariño de los televidentes por el programa infantil “María Pía y Timoteo”. La conductora está casada con el empresario Samuel Dyer y fruto de esa relación tienen tres hijos: Samuel, Vasco y Catalina. A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de “Esto es guerra” comparte fotos y videos de su día a día, pero su esposo solo aparece en ocasiones especiales. ¿Qué se sabe de él?

¿A qué se dedica Samuel Dyer?

Poco se conoce sobre la vida personal del esposo de María Pía Copello. No obstante, en el ámbito profesional, Samuel Dyer es un reconocido empresario peruano que ha ocupado los cargos de presidente del Directorio de Copeinca y presidente ejecutivo de Camposol en el 2011. Además, ha desempeñado el cargo de gerente general de D&C Holding.

Maria Pia Copello y Samuel Dyer. Foto: Instagram

¿Cuántos años lleva María Pía Copello con Samuel Dyer Coriat?

La pareja se casó en el 2006 y hasta la fecha llevan 16 años de matrimonio. Aunque han preferido mantener su relación en privado, en ocasiones comparten momentos familiares en sus redes sociales.

En más de una oportunidad, la presentadora de televisión ha contado que su esposo tiene una personalidad muy distinta a la de ella, ya que María Pía se caracteriza por ser bastante alegre y elocuente, pero Samuel es más sereno. Curiosamente, sus hijos han sacado un poco de ambos: Catalina, la menor de la familia, es muy parecida a su madre y parece haber heredado el talento frente a las cámaras, mientras que Samuel y Vasco son más reservados.

“Samuel tiene un carácter muy tranquilo. Yo soy un huracán, así que no podíamos ser dos huracanes en la misma casa. Él es la parte más tranquila. Me escucha. Yo soy ‘ta, ta, ta, ta…’; y cada quien cumple un rol en la casa. No sé qué pase mañana. Ya después de 15 años sería como raro, ¿no?”, aseveró la mayor de las Copello.

María Pía Copello sorprendió a su esposo con un tierno mensaje. Foto: captura Instagram

¿Quién Samuel Dyer?

Samuel Dyer Coriat es considerado uno de los 14 peruanos que figuran entre las 500 personas más influyentes de Latinoamérica, según Bloomberg. Además, pertenece a una de las familias más poderosas del país, liderada por su padre, el también empresario Samuel Dyer Ampudía.