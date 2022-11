Bárbara Cayo y David Almandoz: ¿cuál fue su historia de amor y por qué terminaron?

Bárbara Cayo y David Almandoz le han dado vida a ‘Pepe’ y ‘Rafaella’, respectivamente, en la serie de la tv peruana Al Fondo Hay Sitio, donde ambos son pareja. Ellos mantuvieron en el 2011 un vínculo amoroso real y fuera de los roles actorales que interpretaban.

Los inicios de esta relación de pareja fueron captados por el lente de la revista Magaly Te Ve. Sin embargo, su noviazgo no duró por mucho tiempo, y terminó a algunos meses de empezado. Conoce la historia de amor de Bárbara Cayo y David Almandoz.

¿Cuál fue la historia de amor entre Bárbara Cayo y David Almandoz?

Bárbara Cayo y David Almandoz fueron captados por las cámaras del programa de Magaly Medina a mediados del mes de agosto de 2011, en situaciones en donde compartían su afecto mutuo.

Al respecto, cuando le consultaron las mismas cámaras de la ‘Urraca’ sobre cómo había conocido a la mayor de los hermanos Cayo, él señaló que la conocía desde su etapa de estudiante.

“Yo estudié con ella en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP). Bárbara estudió dos ciclos Comunicaciones, desde ahí la conozco”, mencionó a las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, también aclaró que no tenía nada que esconder y que más que un volver a conocerse, fue un reencuentro que habían tenido. A él no le incomodó que salga a la luz su ampay, pero sí le pareció algo apresurado, ya que recién habían empezado a salir hacer una semana y media.

“Es algo que ya esperábamos. No tenemos que ocultar nada, así que si nos han filmado en la calle, es evidente que estamos tranquilos con nuestra relación. Apenas tenemos semana y media de salir”, añadió el actor.

Polémica por supuesta infidelidad del actor con Bárbara Cayo

A la par que sacaron a la luz su relación amorosa, salió la anfitriona Vanessa Díaz a revelar en el programa “Amor, amor, amor” que el actor Daniel Almandoz le había sido infiel con Bárbara Cayo.

“Estuve con él hasta el 6 de agosto. En realidad, nunca hablamos de una separación. ¿Si seguí con él después de que se conoció que estaba con Bárbara? Obviamente que ya no. Él nunca me dijo que la relación no iba. Me enteré de que estaba con otra cuando salió en los medios”, dijo sobre el presunto vínculo que tuvo con Daniel Almandoz.

Sin embargo, este hecho fue aclarado por ambos actores. Por su parte, Almandoz negó haber estado con la anfitriona. Mientras que Bárbara Cayo desestimó haber sido una persona que se interpuso en una relación de pareja.

¿Por qué terminó la relación de Bárbara Cayo y Diego Almandoz?

Tras 9 meses de noviazgo, en mayo de 2012, Bárbara Cayo y Diego Almandoz dieron fin a su vínculo afectivo. Acerca de los detalles de la ruptura de la pareja de actores no se tiene mucha información, pero al parecer terminaron en buenos términos.

Cayo refirió que se encontraba sola y bien. También señaló que con Almandoz estaban en calidad de amigos y que no tenía ningún problema con él.

“Sobre mi relación con David no voy a comentar, únicamente diré que estoy solita y muy bien. Pero no tengo problemas con él, somos amigos. No tengo tiempo para salir, porque he estado viajando mucho por asuntos de negocios”, declaró a medios locales.