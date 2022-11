¿Cuánto mide Ethel Pozo realmente?: esta es la estatura de la conductora de “América hoy”

Ethel Pozo es una de las conductoras más famosas de la televisión peruana y su popularidad va más allá de ser la hija de Gisela Valcárcel. A lo largo de los años, ha podido cautivar al público espectador con diversos programas y espacios.

Actualmente, Pozo es la conductora principal de “América hoy” y comparte esta labor con Janet Barboza y Brunella Horna. Esto ha generado que muchos de sus seguidores se pregunten cuál es su estatura real, ya que se evidencia una marcada diferencia entre ellas.

¿Cuánto mide Ethel Pozo?

La estatura de Ethel Pozo es de 1,58 metros, lo cual fue revelado por la propia conductora en una de las emisiones de su programa “América hoy”.

Durante la visita de Johanna San Miguel al set del espacio, el elenco comparó la altura de la actriz y la hija de Gisela Valcárcel. Fue en ese momento en que la empresaria reveló su medida.

“A ver, quién es más chata, porque me dijeron que tú (Johanna San Miguel) midess 1,40 metros. No, 1,58 metros mido. Por fin soy más alta que alguien, increíble”, expresó entre risas.

Por su parte, Brunella Horna y Janet Barboza miden 1,70 y 1,62 metros, respectivamente.

"América hoy" se emite de lunes a viernes a través de la señal de América TV. Foto: Instagram Ethel Pozo

Ethel Pozo revela que padeció de endometriosis

Ethel Pozo reflexionó sobre el estado de salud de la actriz Magdyel Ugaz, quien recientemente reveló que debió alejarse de “Al fondo hay sitio” para ser operada a causa de la endometriosis.

La conductora afirmó que ha padecido la misma condición y señaló que la tuvieron que intervenir de emergencia.

“Yo también he sufrido de esto. Sí, me han operado. Después de dar a luz a mis hijas, a mí me salió endometriosis en la pared abdominal. Era un bulto que, cada vez que venía la menstruación, el dolor era terrible”, expuso.