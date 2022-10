Tilsa Lozano afirma que comprará departamento para vivir con Jackson Mora

¡Quiere iniciar de cero! Tilsa Lozano está más contenta que nunca por todo lo que vive a nivel familiar, amoroso y profesional, debido a que su compromiso con el deportista Jackson Mora está más cerca que nunca de concretarse.

Así lo viene dejando claro desde su debut en la nueva temporada de “El gran show”, reality en el que ha ido contando algunos detalles de lo que será su boda. Una más que se suma a la lista del 2022 y que buscará ser una de las más llamativas.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre la convivencia con Jackson Mora?

Al ser consultada por los reporteros de América Televisión, la jueza de “El gran show” Tilsa Lozano confirmó que, como toda pareja que contrae nupcias, va a empezar a vivir con Jackson Mora luego de su ceremonia. Asimismo, explicó por qué comprarán un inmueble cerca al departamento de la modelo: “ No, mi amor, a mi departamento no (...) mi departamento lo alquilo ”.

Como se sabe, la también empresaria tiene una casa de playa en el distrito de Punta Hermosa, donde vive desde hace tiempo porque no le gusta Lima para residir: “ Odio Lima, disculpen , está mal odiar, es que a mí no me gustan las ciudades”.

Tilsa es encarada por Robotín tras tildarlo de ‘poco atún’

La comediante Karelys Molina, conocida en el medio artístico como Robotina, sorprendió a sus seguidores al volver a presentarse en “El gran show” y deslumbrar con su baile a los jurados. Por ello, la modelo Tilsa Lozano se animó a halagarla: “ Quiero decirte (que eres) mucho atún para tan poca lata ”.