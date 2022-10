Karla Tarazona: dueña de la casa donde vivió con Rafael muestra los daños que ocasionaron

¡Para no creer! Karla Tarazona habría salido unos días después de concluido el contrato que les hizo Maribel Rivera a ella y su aún esposo, Rafael Fernández, debido a un acuerdo pactado y aceptado por la empresaria. Esta situación no habría influido en la devolución de la garantía de 6.300 dólares, que hasta ahora no se ha reembolsado.

La mujer apeló a la buena voluntad del emprendedor para que se retracte de la información que dio porque la perjudica a fin de que vuelva a alquilar la casa en la que vivió la pareja de famosos.

¿Qué dijo la dueña de la casa donde vivían Karla y Rafael?

Para aclarar la situación, Rivera le abrió las puertas de su casa a las cámaras de “Amor y fuego” y explicó, en términos generales, que la vivienda ha sufrido varios cambios. Precisó, además, que aunque estos sean más caros, no es lo que ella les dejó. Asimismo, descartó la posibilidad de intentar quedarse con los 6.300 dólares de garantía.

“Yo, de verdad, no quiero problemas (...). Yo quiero cumplir con él (Rafael)”, comenzó la propietaria. “Yo tengo una reputación que cuidar y le he dicho así: ‘Rafael, por favor, tú te rectificas inmediatamente y, como hemos quedado, el 15 se te hace la devolución’. Yo no tengo por qué quedarme con plata de gente trabajadora y honrada como yo”, añadió.

La conductora de televisión Karla Tarazona dejó su postura de guardar silencio y respondió con todo a los detalles que develó el empresario Rafael Fernández luego de que afirmara que había brindado ayuda económica con todo lo que me prometió.