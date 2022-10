Melissa Paredes exige condición para visitar el set de “América hoy”: “A Janet la mandan al mercado”

Aún no los perdona. Melissa Paredes fue invitada a “América hoy” luego de que la figura de “El gran show” dejara la conducción de este espacio por el ampay con su bailarín Anthony Aranda.

Pese a que Edson Dávila y uno de los reporteros de programa invitaron a la exesposa del ‘Gato’ Cuba, la modelo no estaría dispuesta a acudir al set del matinal donde antes laboraba.

¿Cómo reaccionó Melissa Paredes ante la invitación de “América hoy”?

La ex chica reality tuvo una reacción bastante peculiar cuando el reportero de Ethel Pozo se acercó a pedirle una entrevista. Según Janet Barboza, La concursante de “El gran show” desconoció el programa.

“¿Quién eres? Se ve tu logo de América, pero no sé de qué programa eres”, empezó preguntando Melissa al ver al reportero. “ A mí Edson no me ha hecho una invitación formal (para ir a “América hoy”) no es que me hayan invitado formalmente al programa ”, expresó.

La también influencer revisó la tarjeta de invitación que el programa le hizo llegar, pero después de unos minutos, rechazó la propuesta y dijo tajantemente que no iría. “ Uy, ¡bueno, lo voy a pensar! (...) Qué yo sepa, Ethel Pozo dijo por qué pusieron su nombre ahí (...). No, no voy a ir, gracias. Besitos ”, agregó Paredes.

¿Qué requisitos pidió Melissa Paredes para ir a “América hoy”?

Pese a afirmar que no desea ir al matinal, la actriz terminó solicitando que, en caso decida asistir al programa, manden al mercado a Janet Barboza para así no tener que verla en vivo. “A Janet la mandan al mercado”, dijo riéndose.

¿Cómo reaccionaron los conductores de “América hoy” ante el rechazo de Melissa?

Luego de que la modelo se negara a asistir al set del matinal, los conductores del espacio televisivo opinaron sobre la decisión que tuvo su antigua compañera de trabajo.

“ Si Melissa Paredes, sabiendo que estamos en vivo y en directo todos los días acá en la mañana, toma el horario turno tarde, es porque no nos quiere ver ”, admitió Ethel Pozo.

Melissa Paredes fue separada de "América hoy" tras su ampay con Anthony Aranda. Foto: captura América TV

Giuliana Rengifo revela por qué lloró en “El gran show” tras comentarios de Melissa: “Me identifico”

Giuliana Rengifo y Melissa Paredes son algunos de los nuevos jales del programa “El gran show”. En el estreno, la actriz comentó a Gisela Valcárcel los momentos difíciles que pasó en estos últimos meses a raíz de su ampay. Sus comentarios emocionaron hasta las lágrimas a la cantante. Las cámaras de “América espectáculos” fueron en busca de Rengifo para que explique el motivo de su llanto.

“El caso de ella fue muy duro, me identifico como madre, más allá de como artista. Hasta el próximo año estoy separada de mi bebé por temas personales. Yo soy mama gallina, estar sin tu hija es muy duro”, expresó.

Melissa Paredes y su hija tienen primer paseo después de tres meses

Vía sus plataformas sociales, la integrante de “El gran show” documentó los mágicos parajes de un parque temático en la ciudad de Lima. En su primera historia de Instagram, se escuchaban las voces de unos niños. Más adelante, ‘Meli’ se grabó al lado de un mamut que ambientaba el paisaje e incluso mostró brevemente la silueta de su descendiente de la mano con una persona adulta.

Como se recuerda, Melissa no puede mostrar todavía la identidad de su pequeña en redes sociales debido a las condiciones de protección impuestas por la Fiscalía. “Miren qué bonito está este parque, me encanta”, dijo en un inicio.