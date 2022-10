Ale Venturo publica reflexivo mensaje tras ampay de Rodrigo Cuba en Piura

Hace unos días, el programa “Amor y fuego” publicó un ‘ampay’ de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, en el que aparece bailando cariñosamente con otra mujer en una fiesta. Por eso, al futbolista le llovieron miles de críticas de internautas, quienes lo cuestionaron por presunta infidelidad en medio del embarazo de su pareja, Ale Venturo. ¿Qué imagen compartió hoy la empresaria luego del ampay de su pareja?

¿Qué decía la frase que compartió Ale Venturo?

Cuando el reportero de “Amor y fuego” abordó al ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo en la calle para preguntarles por el ampay, el futbolista evitó dar declaraciones e ignoró las consultas, mientras que la empresaria solo se mostró incómoda.

La empresaria Ale Venturo compartió una frase reflexiva en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Sin embargo, luego del ampay, Ale Venturo compartió una imagen de una frase reflexiva. Entre las publicaciones que resaltaban su negocio apareció la imagen de la frase “Ur gonna figure it out. Like u always have” dentro de un corazón. La traducción es la siguiente: “Lo vas a resolver, como siempre lo has hecho”.

Testigos afirman que el jugador se fue con joven piurana a un after party

Amigos de las jóvenes que bailaron con los jugadores del Sport Boys revelaron para el programa de Magaly Medina que Rodrigo ‘Gato’ Cuba, junto con sus compañeros y las chicas del ampay, se retiraron del fundo Stewart para dirigirse a un after party.

Magaly Medina criticó el comportamiento del futbolista del Sport Boys Rodrigo Cuba. Foto: composición LR/Magaly Tv, la firme/Amor y Fuego

“Ahí sí no tengo fotos ni nada”, dijo el joven que compartió las imágenes al programa “Magaly TV, la firme”. Además, dejó entrever que la pareja de Ale Venturo y la mujer se fueron juntos.

Ale y Rodrigo se lucen juntos tras ampay

Juntos a pesar de todo. El programa “En boca de todos” difundió una imagen en la que se ve a Rodrigo Cuba junto con la madre de su próximo hijo, Ale Venturo. La foto fue compartida en medio de una reunión después de que la chef inaugurara un nuevo local de su restaurante La Nevera Fit al interior de la Universidad de Lima, ubicada en el distrito de Santiago de Surco.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo se lucieron juntos en un evento público, por lo que su relación no habría terminado. Foto: Composición Instagram/captura América TV

“Flash. El ‘Gato’ (en referencia a Cuba) habría estado en la inauguración de Ale. Al parecer habrían arreglado sus diferencias”, sostuvo el presentador Ricardo Rondón.