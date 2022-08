Efraín Aguilar despotrica contra “Hablando huevadas”: “La comedia no es agredir al público”

El programa “Hablando huevadas”, liderado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, se ha ganado cierta reputación en los medios de comunicación y redes sociales en los últimos meses debido a las polémicas declaraciones de los youtubers y a las ofensas, disfrazadas de chistes, hacia grupos vulnerables y minoritarios.

Al respecto, Efraín Aguilar, el recordado productor de “Al fondo hay sitio”, se sumó a la lista de personalidades que decidieron emitir una opinión sobre el tipo de humor que realizan los creadores de contenido. El también director señaló que su programa no es un espacio de comedia y explicó el por qué.

¿Qué dijo Efraín Aguilar sobre “Hablando huevadas”?

En diálogo con el influencer Pablancho, Aguilar se animó a dar detalles de una interacción que tuvo con los jóvenes en el pasado. Según cuenta el productor, los youtubers le habrían ofrecido una prometedora proposición.

Más adelante, Efraín Aguilar juzgó el contenido de su programa digital. “En principio, el género que ellos hacen no es comedia. Es cualquier otra cosa que no tiene calificación porque el sentarse frente a un micrófono con un poco de música y comenzar a burlarse de la gente no tiene calificación ”, manifestó el exproductor de “Al fondo hay sitio”.

“Si ellos se ganan la vida así y les parece lo correcto, perfecto, pero yo no comparto eso (...). Son cómicos entre comillas, la comedia y el teatro no es agresión al público”, agregó en otro momento. Igualmente, indicó que tuvo la oportunidad de ver solo un programa del espacio de YouTube.

Efraín Aguilar habla de su ausencia en “Al fondo hay sitio”

Respecto a su ausencia en “Al fondo hay sitio”, hasta ahora se desconocían las razones por las que el productor de TV desistió de formar parte del retornado proyecto.