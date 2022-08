Modelo acusa a futbolista Martín Távara por involucrarla en una falsa relación sentimental

Martín Távara vuelve a acaparar titulares, pero no por algo relacionado a lo futbolístico. Esta vez, el jugador de Sporting Cristal protagoniza un polémico caso luego de ser denunciado en redes sociales por una joven llamada Camila San Martín, quien lo acusa públicamente de involucrarla en una falsa relación.

Aunque, de momento, el jugador peruano no se ha pronunciado al respecto, la muchacha ya hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para exigirle una justificación por sus acciones, pues asegura que no tienen ningún tipo de vínculo sentimental.

El chat de Martín Távara

Todo comenzó con la difusión de una conversación privada entre Martín Távara y su compañero de equipo Johan Madrid. Es en dicho chat donde el deportista pasa una captura del perfil de Camila San Martín y hace unos comentarios en los que da a entrever que ellos tendrían algo más que una amistad.

De hecho, fue el mismo Távara el que compartió la imagen a través de sus historias de Instagram. No obstante, minutos después se arrepintió y decidió borrarla para evitar mayores problemas.

Martín Távara y la polémica conversación con su compañero de Sporting Cristal. Foto:Martín Távara/Instagram

Camila San Martín deja su descargo

Por su parte, Camila San Martín no se quedó de brazos cruzados y, mediante redes sociales, mostró su indignación con Martín Távara por inventar algo.

“Quiero aclarar que nada de lo que el señor está diciendo es cierto, yo apenas me lo crucé en una reunión y apenas le dirigí la palabra por saludar (…). No sé cuál es la finalidad de este ‘señor’ de publicar cosas no ciertas”, expresó la joven en una extensa publicación.

De igual forma, lamentó que el futbolista tenga que llegar al extremo de inventar cosas para ‘presumir’ con sus amigos. “Es una pena que existan personas que por dársela de machitos inventen cosas de una mujer” , agregó.

Camila San Martín denunció a Martín Távara en redes sociales. Foto: Camila San Martín/Instagram

“Me atrevo a hacer esta publicación porque han llegado al punto de hablarle a mis familiares haciendo este tema más grande (…) no entiendo cómo puede ser tan cobarde de dejarme en visto en los mensajes que le envío exigiéndole que se retracte, lo que él está haciendo es una difamación y es penado por ley”, finalizó.