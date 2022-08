Alondra García habría flechado el corazón del hijo de Eugenio Derbez

¡Pasó la página! Alondra García Miró fue captada disfrutando de las playas de Ibiza con un galán misterioso; sin embargo, este no sería el único pretendiente de la ‘Ojiverde’, ya que coincidentemente Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, también se encontraba en el balneario.

El programa “Amor y fuego” difundió esta información, además de comparar las historias de Instagram de ambos personajes, y resulta que grabaron la misma paella, un plato regional. Cabe resaltar que Alondra y Vadhir se siguen en dicha red social.

“Al parecer, Vadhir Derbez ha quedado deslumbrado por una de las fotos en la que Alondra se luce en bikini”, comentan en el reportaje, basándose en una de las publicaciones de la modelo titulada como “Peace of mind”.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte publicaron primera foto juntos

Después de haber sido involucrados sentimentalmente, la bailarina brasileña Ana Paula Consorte se animó a compartir una foto en sus redes sociales donde sale acompañada del ‘Depredador’, Paolo Guerrero, junto a dos niños.

En sus historias se puede apreciar que ambos fueron a ver un espectáculo de un circo de la localidad. Con esta instantánea se confirmaría que ambos personajes estarían saliendo.

La foto de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Foto: Instagram / captura Ana Paula Consorte

Doña Peta estaría destrozada tras la separación de Alondra y Paolo

Ricardo Rondón sorprendió a los televidentes al asegurar que Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, sería la más afectada con la separación de su hijo con Alondra García Miró.