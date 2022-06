Magaly Medina tilda de cínico a ‘Chorri’ Palacios: “Qué te sembraron, tú no eres una planta”

¡Sin pelos en la lengua! Magaly Medina conoció a la bailarina Ruth Medina, con quien fue ampayada el ‘Chorri’ Palacios. Luego de conocer su versión de los hechos, la conductora quedó impresionada por la “frescura” del exfutbolista al insistir en que estaba separado de su esposa.

La anfitriona chiclayana reveló qué le dijo el expelotero la noche del ampay. “Me decía ‘Ruth, aquí hay bastante gente, cualquiera nos puedes ver o grabar. A un hombre soltero nadie lo va a grabar, yo soy soltero’” . Magaly Medina agregó que al final igual lo filmaron y terminó acusando a la joven de haberlo “sembrado”.

Asimismo, Ruth Medina aseguró que no quería una relación formal con el 'Chorri' Palacios. Foto: Magaly TV/captura, Roberto Palacios/Facebook

Magaly Medina indignada con las palabras del ‘Chorri’ Palacios

“Qué cínicos son algunos hombres (...) Se le olvida de que está casado”, comentó la Magaly Medina. Asimismo, recordó las declaraciones de Roberto Palacios a su reportera:

“Eso es una defensa tan tonta porque si tú vas donde tu mujer y le dices ‘ay, amor, me sembraron’, yo igualito tiro toda tu ropa por la ventana y te saco de mi casa. ¿Qué te sembraron? Tú no eres un niño, una planta”, resaltó la ‘Urraca’.

También enfatizó que la fidelidad es una elección. “Nadie te siembra porque puede pasear una mujer desnuda por tus narices (...), pero tú eres el que dice sí o no”.

Ruth Medina cuenta qué hizo después de la fiesta con el ‘Chorri’ Palacios

Ruth Medina recordó cómo la trataba el futbolista aquella noche. “Yo le dije, estoy mareada y él me servía más trago, nadie me obliga a nada, sí lo tomé porque estaba divirtiéndome, pero él no ha estado mareado”. Luego, Magaly le preguntó a dónde fueron después de la fiesta.

Ruth Medina expone al ‘Chorri’ Palacios. Foto: composición LR

“Después, fuimos con todo el grupo, incluido el ‘Conejo’ Rebosio, a comer a un restaurante. Al taxi no subimos seis personas. Luego, llegamos al hotel del ‘Chorri’, estuvimos en la recepción con mi amiga más y le pedí a mi amiga que no me deje (...) Le dije (al futbolista) que me diera el celular y él me decía ‘no, gorda, cómo te vas a ir, hay que recordar viejos tiempos’”, comentó Ruth Medina y precisó que no subió a la habitación de ‘Chorri’ Palacios.