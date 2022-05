Andrea San Martín estuvo a punto de perderse el concierto de Anuel AA: “Me pasó de todo”

Andrea San Martín es una gran amante de la música urbana, prueba de ello fue el trend de Anitta al ritmo de “Envolver” que realizó en una fiesta y fue todo un éxito en redes sociales. Como se recuerda, la influencer había expresado anteriormente sus deseos de asistir al concierto de Anuel AA, el cual tuvo lugar en el Arena Perú el último 21 de mayo; sin embargo, pese a sus esfuerzos por conseguir los boletos para su show, San Martín contó a sus seguidores que estuvo a punto de faltar al esperado evento.

La situación se originó debido a que, a lo largo de su día, se le presentaron una serie de inconvenientes que hicieron que casi desista de su cometido inicial. Por medio de sus estados de Instagram, la pareja de Sebastián Lizarzaburu expresó su descontento al tener algunos problemas para asistir al show de Anuel AA.

“Si supieran todas las cosas que me han pasado para no ir al concierto....me ha pasado de todo y me sigue pasando. No tengo cómo peinarme ni nada, pero no importa, vamos a llegar igual”, contó Andrea San Martín a sus fanáticos.

Minutos más tarde, compartió un video del cantante urbano cantando y escribió: “Mi amol, contra viento y marea ahí estaré”.

Andrea San Martín feliz de haber visto en vivo a Anuel

Contra todo pronóstico. La exconductora de “La banda del Chino” pudo asistir al concierto de Anuel AA el 21 de mayo. Mediante sus redes, la pareja de Sebastián Lizarzaburu contó que quedó asombrada por el espectáculo musical que brindó el reguetonero en Lima, Perú.

Del mismo modo, contó que el intérprete de “Hipócrita” es muy simpático en persona. “Si lo ven en persona es mil veces más guapo, les juro que para mí su piel era reluciente. De hecho yo estaba anonadada”, relató.

Andrea San Martín presume sus entradas para Anuel AA

Tras haberse evidenciado muy frustrada y al borde del llanto por no haber podido conseguir tickets para ver a Anuel AA, horas más tarde, la empresaria sorprendió a sus seguidores al contarles que sí pudo comprar los respectivos boletos para el concierto del cantante.

La creadora de contenido demostró su gran regocijo por su exitosa compra. “Estoy demasiado feliz, ya compramos. Fui a Wong y llamé para que me ayuden a comprar”, señaló la expresentadora.