¿Qué fue de Marco Zunino, el popular ‘Cosito’, tras dejar “Al fondo hay sitio”?

“Al fondo hay sitio” sigue consolidándose como una de las series más populares de la televisión peruana. Leonardo Llanos, el hermano de la ‘Mirada de Tiburón’, fue uno de los personajes más importantes en el final de la temporada 8; sin embargo, no regresó para los nuevos episodios en este 2022. Conoce a continuación qué fue de Marco Zunino, el popular ‘Cosito’ de Isabella Picasso.

¿Qué pasó con el ‘Cosito’ en “Al fondo hay sitio”?

Tras la muerte de Isabella a manos de Carmen, Leonardo no pudo con la culpa y decidió confesar sus crímenes. Al final de la temporada 8 de “Al fondo hay sitio”, el ‘Cosito’ y su madre fueron finalmente encarcelados.

Marco Zunino interpreta a 'Cosito', Leonardo Llanos, hermano de la 'Mirada de Tiburón' y esposo de Isabella en "Al fondo hay sitio". Foto: captura/América

¿A qué se dedica Marco Zunino en la actualidad?

Tras el final de “Al fondo hay sitio”, el actor peruano Marco Zunino participó de producciones nacionales como “Torbellino, 20 años después”, “Locos de amor 2”, entre otras, para luego mudarse a México y continuar con su carrera en el extranjero.

En su trayectoria se encuentran participaciones en exitosas producciones, como “Juntos el corazón nunca se equivoca”, “Castle” y la popular “Control Z” de Netflix, serie en en la que interpreta a Damián Williams, padre de Javier (Michael Ronda de “Soy Luna”).

Marco Zunino como Damián Williams en "Control Z". Foto: Netflix

Marco Zunino también se ha consolidado como actor de teatro en Broadway. Uno de sus musicales más famosos fue “Chicago”, show en el que además fue el protagonista.

Hasta la fecha, Marco Zunino también se desempeña como embajador de Unicef. El actor utiliza sus redes sociales para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de la educación, la tolerancia y la solidaridad.

Además de actor, Marco Zunino es embajador de Unicef. Foto: Instagram @marcozunino_of

¿Marco Zunino, el ‘Cosito’, volverá a “Al fondo hay sitio”?

Aunque en mayo del 2022 Marco Zunino aclaró a los seguidores de “Al fondo hay sitio” que no volverá a la serie en esta temporada 9, miles de fans esperan que el personaje de ‘Cosito’ vuelva en el futuro, pues su personaje sigue con vida en la ficción. Además, su madre, Carmen, actualmente protagoniza uno de los conflictos principales con Francesca Maldini.

Francesca Maldini encaró a Carmen por la identidad de la 'Mujer de Negro' en "Al fondo hay sitio". Foto: América TV

Uno de los indicios que brindan esperanza a los fans es el cariño que Marco Zunino guarda por su personaje, Leonardo Llanos. Tras el final de la temporada 8 de “Al fondo hay sitio”, el actor expresó lo que sentía en Twitter.