Lesly Águila, cantante de Corazón Serrano, sorprendió a niños con emotiva sorpresa por Navidad

La Navidad llegó acompañada de un acto de generosidad por parte de Lesly Águila, cantante de Corazón Serrano, quien sorprendió a un grupo de niños con una celebración llena de magia y solidaridad. La artista, conocida tanto por su talento como por su calidez humana, dedicó su tiempo y recursos para llevar alegría a los más pequeños, quienes disfrutaron de momentos inolvidables en esta fecha especial.

A través de sus redes sociales, Lesly compartió las imágenes de este conmovedor gesto, en el que no solo entregó regalos, sino que también organizó un show infantil navideño, demostrando que su compromiso con la comunidad va más allá de los escenarios. Este acto solidario fue ampliamente reconocido por sus seguidores, quienes resaltaron el lado altruista de la intérprete de 'Tu ausencia'.

El noble gesto de Lesly Águila con niños por Navidad: show y regalos navideños

En un evento que desbordó emociones, Lesly Águila reunió a un grupo de niños para celebrar la Navidad de una manera especial. Con la frase "Un año más cumpliendo con los pequeños de casa", la artista expresó en sus redes sociales la alegría de compartir estos momentos. La celebración incluyó la entrega de obsequios, que iban desde juguetes hasta dulces, seleccionados cuidadosamente para los asistentes.

Además de los regalos, la cantante contrató un show infantil que llenó el ambiente de risas y música. Los niños no solo recibieron presentes, sino que también disfrutaron de actividades recreativas y bailes junto a Lesly Águila, quien no dudó en unirse a la diversión. Estas acciones no solo reflejan su lado humano, sino también su interés por generar un impacto positivo en la vida de los demás, especialmente en épocas festivas. Entre los comentarios de los fanáticos en redes sociales, destacan frases como: "Lesly tiene un corazón enorme", "Siempre está ayudando a los más necesitados", y "Es un ejemplo de solidaridad".