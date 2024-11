Ante las especulaciones sobre la posible reincorporación de Luisana Lopilato a la gira del recordado grupo Erreway, la emblemática ‘Mía Colucci’ decidió utilizar sus redes sociales para aclarar su situación respecto a este regreso. La actriz decidió pronunciarse para despejar dudas sobre su participación en el proyecto.

¿Qué dijo Luisana Lopilato sobre la gira?



El anuncio del retorno de Erreway, la emblemática banda surgida de la telenovela juvenil Rebelde Way, ha desatado una oleada de nostalgia entre sus fanáticos. No obstante, en medio de la emoción por la gira mundial ‘Juntos otra vez’, se evidenció que Luisana Lopilato no estaría en dicho proyecto, lo que provocó los cuestionamientos en redes sociales.



Luisana Lopilato, a través de su cuenta de TikTok, explicó los motivos de su ausencia en la próxima gira de Erreway, detallando que le entristece no estar presente.

“Sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos (...) No voy a poder formar parte esta vez, pero quién te dice que alguna vez me subo en algún show y los visito”, deslizó sobre una posible participación.

Cabe señalar que Luisana Lopilato reveló que el motivo principal de su ausencia en la gira de Erreway es la falta de tiempo en su calendario, ya que tiene proyectos en espera. En marzo grabará una película en Vancouver. “Estoy con mucho trabajo. Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada”, añadió.



Luisana Lopilato muestra su cariño a Erreway



Por otro lado, Luisana Lopilato reafirmó su cariño por las producciones ‘Rebelde Way’ y ‘Erreway’, asegurando que su aprecio por ambos proyectos sigue siendo fuerte y vigente.

Erreway, el grupo que dio vida a Rebelde Way, llega al Perú con un reencuentro único. Foto: Difusión

“Ustedes saben que para mí Mía Colucci, Erreway y Rebelde Way fueron proyectos que me hicieron sentir muy orgullosa. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes; hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes sociales. Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper”, finalizó la actriz al respecto en sus redes sociales.